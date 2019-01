Feijóo: "No decir claramente que estamos con la democracia en Venezuela es algo que España no se puede permitir"

Publicado 25/01/2019 12:26:09 CET

Comparte que hay que "acabar" con el régimen de Maduro como dicen González y Aznar y subraya que Guaidó se ha comprometido a elecciones

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha comprometido a hacer unas "elecciones libres y seguras" y ha advertido de que España debe decir "claramente" que está "con la democracia en Venezuela" ante la "ventana de esperanza" que se abre en el país.

"Me parece que no aprovechar esta oportunidad y no decir claramente que estamos con la democracia en Venezuela es algo que España no se puede permitir", ha manifestado Feijóo a los periodistas coincidiendo con su visita a la feria de FITUR en Madrid.

El presidente de Galicia ha señalado que Venezuela está viviendo en los últimos años una "constante y continua degradación" no solo desde el punto de vista democrático y político sino también humanitario porque la gente "lo está pasado muy mal".

"En Venezuela hay dificultades para comer, hay dificultades sanitarias, no hay medicinas y hay muchísima gente que se está yendo, pasando la frontera y volviendo otra vez a España y Galicia. Estamos en una situación dramática", ha enfatizado.

"O HACEMOS ALGO O SE SEGUIRÁ DETERIORANDO"

Ante esa valoración "objetiva" de lo que está ocurriendo en Venezuela, ha subrayado que tienen que hacer algo. "O hacemos algo o se seguirá deteriorando, se dejarán de respetar todavía con mayor intensidad los derechos humanos y se pensará que Venezuela es una finca del actual Gobierno", ha alertado, para subrayar que es un país "muy rico".

Tras subrayar que Venezuela tiene una "relación directa" con España --40.000 gallegos viven allí, ha precisado--, Feijóo ha señalado que a España le tiene que "ocupar y preocupar" lo que está sucediendo en aquel país.

A su entender, se abre una "ventana de esperanza" en este momento porque la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido "elegida "democráticamente" con un presidente elegido también "democráticamente", en alusión a Juan Guaidó. Por el contrario, ha dicho que el jefe de Gobierno venezolano, Nicolás Maduro, que hizo unas elecciones sin que se presentara la oposición porque "todo el mundo" sabía "quién era el ganador antes" de ir a votar.

HAY QUE PENSAR EN LOS VENEZOLANOS

Por todo ello, ha pedido "aprovechar esta ventana de oportunidad" que se ha abierto en Venezuela y pensar "exclusivamente" en los venezolanos, no en "el planteamiento ideológico de cada uno", porque si no lo hacen volverán a perder "probablemente otra década".

El presidente de la Xunta de Galicia ha afirmado que Guaidó se ha "comprometido en devolver la democracia al país" y "en hacer unas elecciones libres, seguras". Por eso, ha abundado en que "no aprovechar esta oportunidad y no decir claramente" que España está con la democracia en Venezuela "es algo que España no se puede permitir".

Feijóo considera que tanto el expresidente socialista Felipe González como el expresidente 'popular' José María Aznar "llevan razón" porque es "necesario acabar con este régimen". Según ha añadido, se trata de iniciar "un planteamiento democrático en el país" y "facilitar" que Guaidó "pueda convocar unas elecciones libres de manera inmediata".