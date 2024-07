Feijóo no entiende por qué Macron adelantó comicios "en el mejor momento de los extremos" y dice que no pasará en España

Dice que si él fuera presidente del Gobierno convocaría elecciones generales porque el Gobierno "nació muerto y sigue en estado agónico"



MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si él fuera presidente convocaría ya elecciones generales porque el Gobierno de Pedro Sánchez "nació muerto y sigue en estado agónico". También se ha referido a la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia y ha admitido que no entiende por qué el presidente de ese país, Emmanuel Macron, adelantó los comicios "en el mejor momento de los extremos", a tenor de los resultados de las europeas del 9 de junio, algo que, a su juicio, no pasaría en España porque el PP es un partido "fuerte".

Feijóo ha señalado que él, si fuera francés, se preguntaría por qué están en esta situación y se han convocado "de forma abrupta unas elecciones". "¿Si hemos votado en las europeas una cosa al cabo de 15 días vamos a votar otra? Si a usted le preocupa los extremos, ¿por qué facilita, en el mejor momento de los extremos, las elecciones?", ha interpelado, para añadir que él no lo "entiende".

Eso sí, ha asegurado que en España "esto no ocurrirá" porque el Partido Popular "es un partido muy fuerte". Según ha indicado, ahora "todo el mundo coincide en que ha habido un gran éxito de Le Pen al sacar el 33% del voto", un porcentaje que para el PP en España sería "un fracaso parcial".

"Pero claro, en Francia parece ser que el que gana tiene mucha importancia, en España no tanto", ha ironizado, aludiendo al hecho de que el PP ganara las elecciones generales del pasado 23 de julio y no esté gobernando.

Al ser preguntado qué partido elegiría en la segunda vuelta en Francia, el Frente Popular o la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, Feijóo ha señalado que su partido son Los Republicanos, aunque ha reconocido que no están en su mejor momento. Dicho esto, ha indicado que mañana hay una reunión en Lisboa del PPE y allí preguntaré al colega francés si tiene oportunidad.

NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA MÁS ADELANTE

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez "nació muerto y sigue en estado agónico". A su entender, desde el punto de vista clínico "mantiene constantes vitales" pero "nada más" porque no legisla, no tiene Presupuestos y solo ha aprobado la "chapuza" de la ley de amnistía.

"Este Gobierno a veces en una sesión del Congreso pierde más votaciones de las que gana", ha afirmado, para subrayar que Sumar, su socio de coalición a veces vota en contra del PSOE, algo que, a su entender, es "inaudito". Sin embargo, ha subrayado que Pedro Sánchez no cesa a esos ministros que rompen la disciplina, algo que, muestra que "ni dirige ni coordina la acción del Gobierno".

Al ser preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura, ha admitido que no tiene apoyos parlamentarios ni los está buscando. "Yo no tengo números para sacar una moción de censura, lo reconozco, lo cual no significa que si considera oportuno o consideramos oportuno en un momento de la legislatura, en los próximos meses, presentarla, pues por supuesto no desechamos la posibilidad de hacerlo", ha apostillado.

Eso sí, el presidente de PP ha indicado que las votaciones del Congreso que está perdiendo el Gobierno son como "una moción de censura parcial" aunque no conlleve "derrocar al presidente del Gobierno".

Feijóo ha señalado que no busca apoyos para una moción de censura porque "el único apoyo que puedo tener es de los independentistas" y él no les va a dar lo que Sánchez les da. "Por eso es el presidente del Gobierno", ha enfatizado, para añadir que él cree que la política "no consiste en el engaño".

DICE QUE EL PSC "HA DEFRAUDADO"

Al ser preguntado por la posibilidad de que Sánchez convoque elecciones anticipadas el 13 de octubre, Feijóo ha aludido de nuevo a la inestabilidad política que vive España", con "un Gobierno agónico". Además, ha indicado que el PSC "ha defraudado" porque "dijo que venía a finalizar el procés y lo primero que hace es querer gobernar con ERC", "no se presenta a la investidura" y "hace un cordón sanitario contra el PP".

"Si yo fuera presidente del Gobierno, convocaría porque no puede gobernar", ha afirmado, si bien ha dicho que el objetivo de Sánchez "no es gobernar" sino "estar" en Moncloa. Según ha agregado, está en "manos absolutamente de los independentistas" y desconoce qué van a hacer.