Feijóo no ve coherente que, tras romper con el PP, Abascal le pregunte por pactos: recuerda al "cinismo" de Sánchez

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que no ve "coherente" que el líder de Vox, Santiago Abascal, tras haber roto los acuerdos de gobierno que tenían en varias comunidades autónomas, le esté exigiendo que aclare con quién piensa pactar el PP en el futuro, una actitud que le recuerda "al cinismo" que achaca al socialista Pedro Sánchez cuando le exige romper con Vox pero no deja que los 'populares' gobiernen en minoría.

En rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha sido preguntado por un mensaje que Abascal ha publicado en redes sociales instando a aclarar si los 'populares' también van a pactar con los socialistas como en Alemania, asumiendo el 'cordón sanitario' que allí se aplica a la ultraderecha.

"Yo le devuelvo la pregunta: ¿por qué tanta ansiedad en ver con quién vamos a gobernar si lo primero que hacen después de llegar a acuerdos en comunidades autónomas es abandonar acelerada y unilateralmente los gobiernos? --ha contestado el líder del PP--. No parece que esa pregunta tenga mucha coherencia".

Y es que, a su juicio, la posición del líder de Vox "recuerda un poco al cinismo del señor Sánchez de decir que lo que tiene que hacer el PP es romper con otro partido", cuando la diferencia con Alemania es que allí el centro derecha que ha ganado las elecciones puede gobernar precisamente porque el partido socialista no impide que lo haga.

En España, ha recordado, el socialista Pedro Sánchez, "desde su famosa teoría del 'no es no', ha hecho repetir las elecciones dos veces y ha impedido que gobierne el que ganó". "La teoría del 'no es no' imposibilita que lo que en Alemania el señor Sánchez valora positivamente, lo podamos hacer en España, que es la legitimación de que gobierne el que gane a las elecciones", ha remachado.