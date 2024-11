Feijóo pide a la cúpula del PP bajar el tono tras DANA y defiende que Sánchez comparezca en el Congreso, como hará Mazón

Los 'populares', que apoyarán los decretos ley de ayuda, harán una "oposición de Estado" y no como la que se expresó por ejemplo el 11M

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la dirección nacional de su partido rebajar el tono tras la DANA por considerar que es momento de centrarse en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Los 'populares' creen que "ya habrá tiempo" de depurar responsabilidades políticas pero defienden cuanto antes la comparecencia en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en línea con lo que hará este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las Cortes valencianas.

"Estamos en arrimar el hombro para la reconstrucción, en arrimar el hombro para recuperar la maltrecha confianza de los ciudadanos en sus políticos", ha asegurado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo.

Sémper, que ha confirmado el apoyo del PP a los dos reales decretos ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para ayudar a los damnificados por la gota fría, ha insistido en que la única prioridad de PP ahora es el apoyo a las víctimas de la DANA: "Es un deber como nación".

En este sentido, ha afirmado que el PP "no va a entrar en el barro" de la política sino que se va a dedicar a "seguir quitando el barro de las calles" porque los españoles "no se merecen este espectáculo". "Nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más", ha abundado.

En línea con ese discurso, fuentes del equipo de Feijóo han señalado que se ha dado la instrucción a la cúpula del PP de rebajar el tono porque ahora es momento de centrarse en la reconstrucción y la recuperación. "No toca ahora" depurar responsabilidades, ha trasladado Sémper.

Los 'populares' quieren actuar como un "partido de Estado" y que así lo perciba la ciudadanía, lejos de una oposición que busque un rédito partidista o electoral. "No queremos ese tipo de oposición que se vio tras los atentados del 11-M por ejemplo", han indicado fuentes de la formación.

EXPLICACIONES PARLAMENTARIAS DE MAZÓN Y NO DE SÁNCHEZ

En 'Génova' "agradecen" al presidente de la Generalitat que este jueves vaya a comparecer en el Pleno de las Cortes valencianas para ofrecer explicaciones sobre su gestión tras las inundaciones, algo que, a su entender, debería hacer también el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

De hecho, los 'populares' sostienen que esa comparecencia de Sánchez podría fijarse a finales de semana, ya de vuelta de su viaja de Azerbaiyán para asistir a la cumbre de clima. De la misma manera, consideran que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería también comparecer en la Cámara Baja para dar cuenta de las actuaciones de su Departamento, dado que consideran "escandaloso" que siga siendo ministra cuando aspira a ser comisaria y encima no ofrezca explicaciones, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

En el equipo de Feijóo reconocen, 13 días después de la tragedia, que la comunicación de la dirección nacional con Mazón y su equipo es "constante y continua" y creen que se ha "volcado" para ayudar a los valencianos tras la catrástrofe.

SIN APOYO EXPRESO A LA GESTIÓN DE MAZÓN

Sin embargo, no le han brindado en ningún momento un apoyo cerrado a su gestión y así lo ha evidenciado este lunes el portavoz nacional del partido cuando, al ser preguntado expresamente en varias ocasiones por Mazón, se ha limitado a decir que "no toca ahora" depurar responsabilidades y que "ya habrá tiempo en su caso para hacer todo tipo de análisis".

Por lo pronto, en 'Génova' ponen el foco en la comparecencia este jueves de Mazón. "A esa comparecencia entenderá que es a la que me tengo que remitir, porque es la verdaderamente relevante", ha dicho Sémper, para añadir que Mazón ha anunciado "que va a aprovechar para dilucidar y para valorar cuál ha sido la gestión".

Desde la dirección del PP han confirmado que se trata de un Pleno autonómico y que no tienen previsto enviar a ningún tipo de representante de la cúpula del partido porque no suelen asistir a esas sesiones plenarias.

DEBIÓ DECLARASE LA EMERGENCIA NACIONAL EL MIÉRCOLES

Después de la manifestación del sábado en Valencia a la que asistieron miles de ciudadanos y se corearon gritos de 'Mazón, dimisión', fuentes del PP han expresado su "respeto" a esos ciudadanos que protestaron de forma "pacífica".

"Respeto a la gente que muestra su descontento", reiteran en 'Génova', donde creen que en esta catástrofe también hay responsabilidad del Gobierno de España que, a su entender, debió pedir la emergencia nacional desde el principio.

De hecho, el PP nacional estima que, una vez constatada la magnitud del desastre, la emergencia nacional debería haberse declarado desde el miércoles, si bien no entra a valorar por qué Mazón no la pidió, como sí hizo públicamente Feijóo.

Aunque en 'Génova' dicen que esa nota discordante entre el presidente de la Generalitat y su jefe de filas "no es la prioridad en este momento", admiten que ésa es una pregunta que deberá responder Mazón. En cualquier caso, desde 'Génova' insisten en que esa declaración la podía decretar el Gobierno de Pedro Sánchez por iniciativa propia, sin que la solicite nadie.