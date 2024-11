Feijóo pide estar "atentos" a la comparecencia de Mazón: "Habrá mucha gente que se sienta parcialmente reconfortada"

Critica que Sánchez no dé "la cara" en el Congreso y dice que "estar al pie del cañón" es "una obligación política y moral"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles estar "atentos" a la comparecencia que ofrecerá el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las Cortes Valencias para informar de su actuación tras la DANA, ya que, a su entender, tras sus explicaciones "habrá mucha gente que se sienta parcialmente reconfortada con la clase política".

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha reconocido que hay cosas que se pudieron "hacer mejor" pero ha pedido "calibrar la responsabilidad de cada uno", recriminando al Gobierno de Pedro Sánchez que no decidiera declarar la emergencia nacional tras la tragedia.

En este punto, ha puesto el foco en las explicaciones que dará Mazón este jueves, asegurando que va dar cuenta de su "responsabilidad política" en sede parlamentaria. A su entender, hay que estar "atentos" a "los compromisos que adopta" y "las decisiones que traslada al pueblo valenciano".

"Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política. Espero y deseo que así sea", ha declarado Feijóo, al ser preguntado qué errores de la Generalitat reconoce el PP nacional y cómo valora lo ocurrido en la tarde del 29 de octubre, en las horas en las que se desató la tragedia.

"ACTUÓ EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA AEMET Y LA CHJ"

El líder del PP ha salido en defensa de Mazón alegando que "tomó las decisiones en función de los organismos que le suministraban información": la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que "dependen de la Administración del Estado".

"El presidente de la Generalitat fue adoptando decisiones en función de la información en tiempo real que daba la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y cuando hay un periodo de apagón informativo importante, superior a dos horas, cruciales para tomar decisiones, comprenderá que no me parece justo intentar trasladar responsabilidades a aquellos que simplemente tomaban decisiones en función de informaciones responsabilidad de otros", ha indicado.

En cualquier caso, ha admitido que hubo "errores" en la gestión. "¿Creo que las cosas se pudieran hacer mejor? Sí. Pero vamos a calibrar la responsabilidad de cada uno", ha reiterado, para pedir de nuevo estar "atentos" a las explicaciones de Mazón.

CRITICA QUE SÁNCHEZ NO HAYA COMPARECIDO AÚN EN EL PARLAMENTO

Además, Feijóo ha resaltado que Mazón es "el primer político español, después de las riadas de Valencia, que va a comparecer en un Parlamento a petición propia". Sin embargo, este miércoles ha acudido al Congreso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para informar de la actuación del Ejecutivo central tras la DANA.

Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno no haya comparecido hoy ante el Pleno del Congreso ni haya asistido a la sesión de control al Gobierno para dar cuenta a los españoles de la gestión de la DANA. A su juicio, "estar al pie del cañón por parte de la primera autoridad es una obligación política y moral".

"Si cree que evitando dar la cara en el Congreso le evita un revés a su Gobierno, se equivoca", ha declarado el presidente del PP, quien ha acusado al Ejecutivo de haber "engañado" a los españoles después de que el Consejo de Ministros llamara a las cosas por su nombre y hablara de emergencia nacional con la publicación en el BOE del real decreto de ayudas.

PIDE QUE SE AMPLÍEN LAS AYUDAS

Asimismo, Feijóo ha pedido al Gobierno que atienda las propuestas del PP para ayudar a los afectados de la DANA, dado que, a su juicio, faltan más medidas que las aprobadas por el Ejecutivo para que los damnificados puedan recuperar mínimamente la normalidad.

"Si el Gobierno ha dejado sitio en el real decreto para perpetuar en su puesto a un cargo policial, estoy seguro de que lo tiene para incrementar las ayudas a los afectados", ha afirmado, en alusión a la inclusión de la continuidad del DAO de la Policía en el segundo decreto de ayudas por la DANA.

Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo a habilitar líneas adicionales de ayuda para que las cerca de 100.000 personas que han perdido sus vehículos puedan afrontar el coste para adquirir otro. Tambié ha reclamado que se amplíen ayudas de hasta 14.000 euros para vehículos ecológicos, ayudas directas de hasta 10.000 euros para la compra de uno nuevo o una línea adicional de hasta el 50% para vehículos industriales, así como la exención de la tarifa de abono de transporte.

Además, Feijóo ha reclamado al Gobierno a la creación de un fondo específico que posibilite el funcionamiento de todos los centros educativos afectados por la catástrofe después de que la Generalitat haya reabierto 47 y miles de escolares hayan podido regresar a las clases.

De la misma manera, el líder del PP ha subrayado que son necesarias más bajadas y aplazamientos de impuestos, como la exención del IBI en 2025 y la reducción del de Actividades Económicas, IRPF y cualquier otro hasta el año que viene.

Feijóo tambié ha defendido que se amplíe la protección a los autónomos y que se incluyan ayudas a los profesionales del transporte, la conducción o taxistas, incluyendo aquellos que, no siendo residentes en la zona, se vieron afectados por la DANA.

Además, ha solicitado que el Gobierno se comprometa con la cobertura del 50% del gasto de las obras afectadas y pone en valor que el Ejecutivo haya atendido la propuesta de incluir la protección de la salud mental en la reconstrucción.

Feijóo ha expresado además la necesidad de adoptar medidas inmediatas en torno a un plan en materia de infraestructuras hídricas, algunas de las cuales el Gobierno ha desdeñado al no responder al criterio coste-beneficio pese a contar con un fondo extraordinario de 160.000 millones de fondos europeos.

Finalmente, ha planteado la obligación de revisar las presas y elaborar un listado de obras de emergencia en este ámbito. "No estamos pidiendo nada que no esté justificado ni nada que no sea necesario. Le pido al Gobierno que las atienda", ha dicho.