Feijóo pide a Sánchez redactar su carta de dimisión tras citarle el juez, siguiendo el mismo consejo que dio a Rajoy

Reclama a Sánchez que imite el ejemplo de Joe Biden y carga contra la "disparatada deriva" de Vox, dedicado a "hacer oposición" al PP



MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que redacte su "definitiva carta" de dimisión y siga así los consejos que el mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial como testigo en el 'caso Gürtel'. Además, ha recordado al presidente del Gobierno que en esa declaración ante el juez "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado".

Así se ha pronunciado en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, tras conocer la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de citar a Sánchez a declarar en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11.00 horas. El juez Juan Carlos Peinado se desplazará a Moncloa para el trámite.

Feijóo ha criticado que el Gobierno busque "huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas", pretendiendo además que los ciudadanos le "rindan pleitesía". "Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no", ha proclamado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha recalcado que el Gobierno "debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre" y "más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa".

"RECUERDO QUE TIENE QUE DECIR LA VERDAD Y NO ESTÁ ACOSTUMBRADO"

El presidente de PP ha asegurado que "es realmente lamentable que la primera vez" que vayan a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar" como testigo.

"Recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", ha exclamado, para lamentar la "imagen de país" con un presidente declarando ante el juez para "hablar de la presunta corrupción de su mujer".

Dicho esto, ha recordado lo que decía Sánchez en 2017 cuando Mariano Rajoy fue citado como testigo en el juicio por el caso Gürtel, ya que, según ha leído, dijo entonces que solo le quedaba "una salida honorable", la de presentar su dimisión ante el rey para no "arrastrar a España en su caída".

"Pues en nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta", ha demandado Feijóo a Sánchez, cosechando un aplauso de los más de 200 cargos que han asistido a la Junta Directiva Nacional.

SEGUIR EL EJEMPLO DE BIDEN

En su intervención, abierta a los medios, Feijóo ha pedido a los suyos ser "autocríticos" y elevar el "nivel de autoexigencia". "Yo no quiero que seamos el menos malo de la política irremediable, sino el mejor de la política", ha resaltado, para asegurar que deben ofrecer soluciones a los ciudadanos.

"Yo no quiero, como otros, un culto al líder, sino de exigencia a quien lo preside. Lo hemos visto en las últimas horas, al hilo de la renuncia del presidente Biden a su reelección", ha declarado, después de que el presidente de EEUU haya anunciado que renuncia a la carrera presidencial

Feijóo ha señalado que esa decisión de Joe Biden confirma "que hay políticos que ponen a su partido y a su país por encima de las preferencias personales". "Cuánto daríamos de que esto ocurriese en España", ha exclamado.

BALANCE DEL PRIMER AÑO: LEY DE AMNISTÍA Y UNA "LEY DE CENSURA"

El presidente del PP ha aprovechado su intervención para hacer balance del primer año de legislatura de este Gobierno resumiéndolo en una Ley de Amnistía y una pretendida "ley de censura" para "adecuar la prensa a sus ocultaciones y mentiras".

Frente a ello, ha criticado que Sánchez no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado ni haya hecho nada para "mejorar la vida de los ciudadanos". Aunque ha dicho que el Ejecutivo de Sánchez "ya no tiene remedio", ha defiende que España sí lo tiene porque "hay otro camino" y "pronto habrá otro Gobierno".

"No hay que resignarse", ha dicho Feijóo a los suyos, al tiempo que ha apostado por una España "con ambición, esperanza y soluciones". En este punto, ha reivindicado "la alternativa política sólida a la decadencia, a la parálisis, al conformismo y al egoísmo" que, a su juicio, representa Pedro Sánchez.

CARGA CONTRA LA "DISPARATADA DERIVA" DE VOX

Además, después de que hace un par de semanas Vox cumplira su amenaza y rompiera los pactos de gobierno en cinco autonomías, Feijóo ha señalado que partidos como el que dirige Santiago Abascal se ha dedicado durante este año a dar "tumbos a diestro y siniestro".

"Son otros los que durante este año han dado tumbos a diestra y a siniestra. Lo hemos visto los últimos meses en Vox, con una disparatada deriva en la que han decidido hacer oposición a la oposición y prestarse, indirectamente, a servir al Gobierno", ha enfatizado.

Ahí también ha situado a los socios del PSOE, "tan pendientes de ver satisfechas sus prebendas que han preferido hacer la vista gorda con todos los desmanes del Gobierno". Además, ha señalado que esos "tumbos" los han visto también en el Gobierno desde el primer día.

"Por eso hoy están acorralados por la mentira, por la corrupción y por la soberbia. Pero estos tumbos han de ser sólo de ellos. Estos tumbos no pueden condenar a la nación. España no está condenada a la decadencia ni a la degradación de sus instituciones", ha manifestado.

ANIVERSARIO DE LAS GENERALES DEL 23 DE JULIO

La víspera del primer aniversario de las generales del 23 de julio, ha señalado que en esos comicios el PP "se reafirmó como primer partido de España" aunque no lograron "alcanzar" el Palacio de la Moncloa. "Nos faltaron cuatro votos en la sesión de investidura para conseguir el Gobierno de España", ha indicado, para añadir que han tenido que superar la "lógica decepción propia y, sobre todo, la decepción" de sus votantes.

Pese a todo, ha dicho que el PP "ha sabido seguir creciendo" y ha "respondido en equipo". "No hemos bajado la cabeza, hemos sabido mirar hacia adelante con la certeza de que el cambio que no logramos hace un año está en la mayoría de la sociedad. Por tanto, esa mayoría social que no ha podido convertirse en mayoría electoral, estoy convencido que está esperando ese cambio y ese nuevo Gobierno", ha manifestado.