Feijóo reprocha a Sánchez el giro sobre el Sáhara porque la soberanía reside en el Parlamento, no en el presidente

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "inadmisible" el giro que ha dado el presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y ha advertido a Pedro Sánchez que la soberanía reside en el Parlamento, no en el jefe del Ejecutivo. Además, ha dejado claro que él no tiene ningún elemento para ser optimista en base a hechos concretos con el país alauita.

"Espero y deseo que no vuelva otra vez a ocurrir lo que ha ocurrido", ha afirmado el líder 'popular' ante los periodistas después de tres horas de reunión con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, la primera como presidente de los 'populares'.

Núñez Feijóo ha dejado claro que el presidente no puede cambiar de manera unilateral la "política histórica" de España en relación con el Sáhara Occidental, criticando así la decisión de Pedro Sánchez de apoyar la autonomía que propone Marruecos sobre la excolonia.

Además, ha advertido, tras las afirmaciones del Gobierno de que de esta manera protegía la españolidad de Ceuta y Melilla, de que la soberanía de España es una cuestión "innegociable" porque está protegida en la Constitución española, reside en el Parlamento y no en el presidente del Gobierno.

Por lo tanto, ha rechazado "cualquier justificación, cualquier matiz, cualquier alegación de que esto es bueno para nuestra integridad territorial".

DESCONFÍA DEL OPTIMISMO DE SÁNCHEZ

Al considerar "inadmisible" el cambio en la política sobre el Sáhara, Feijóo ha cargado contra el Ejecutivo por haber roto "cuarenta años de consenso" y ha indicado que ha visto a Sánchez "optimista" de cara al futuro, un estado de ánimo opuesto al del presidente del PP, que ha dicho no tener "ninguna confirmación" ni "ningún detalle" de que ese optimismo "se base en hechos concretos".

Aun así, Feijóo ha asegurado que celebrará cuando se empiecen a tener hechos concretos. "De momento, lo único que tengo es la opinión y la impresión del presidente del Gobierno", ha agregado.

"No tengo ningún hecho concreto que pueda validar" el giro en la postura respecto al Sáhara "como una decisión inteligente por parte de España. Yo creo que Marruecos ha recuperado algo que llevaba solicitando hace siglos, pero España no ha recuperado nada y Marruecos ha conseguido lo política exterior", ha criticado Feijóo.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA CON OTROS PAÍSES

Según el dirigente gallego, hay una cuestión innegociable, que es que España no negocia su soberanía territorial con terceros países. "La integridad territorial está protegida en la Constitución Española, que no se puede negociar con ningún otro país del mundo".

El todavía presidente de la Xunta ha insistido en que Marruecos tiene en su política exterior una de sus "cuestiones permanentes", mientras que España, actuando así, no ha conseguido "nada".

Para Feijóo, el presidente del Gobierno "no puede cambiar unilateralmente la política histórica" seguida por España respecto a Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia y Naciones Unidas. "No podemos romper los acuerdos de anteriores gobiernos democráticos", pues así el PP no puede "compartir" una decisión de este calado.

Feijóo ha situado al Partido Popular "totalmente abierto" a llegar a consensos en política exterior, aunque para ello, según ha remarcado, los acuerdos deben ser "consistentes, fiables y creíbles", tanto fuera como dentro de las fronteras. "Es vital", ha subrayado.

"No podemos seguir rompiendo las formas enterándonos de nuestra política exterior en relación con el Sáhara a través del Reino de Marruecos. La soberanía nacional reside en las Cortes, no la tiene ningún presidente", ha afirmado el nuevo líder de los 'populares'.

"EL PP JAMÁS BOICOTEARÁ LA POLÍTICA EXTERIOR"

Asimismo, ha abogado por fortalecer las relaciones bilaterales de España tanto con Marruecos como con Argelia, una tarea que, a juicio de Feijóo, ha de hacerse en el contexto de la Unión Europea, "con una estrecha relación con Estados Unidos y, por supuesto, contribuyendo en el marco de Naciones Unidas a la legalidad internacional".

"Y esta solución debe contribuir a la estabilidad de la región, que es esencial para Europa y para España", ha agregado.

Sobre el respaldo del PP al Gobierno, Feijóo ha manifestado en Moncloa que Sánchez está al tanto de que puede contar con el Partido Popular para su política exterior si es "responsable y transparente". "Pero no va a hacerlo si es todo lo contrario", ha matizado.

"El PP jamás va a boicotear la política exterior de España, pero para apoyarla es imprescindible al menos conocerla", ha zanjado.