Feijóo reta a Sánchez a presentar los Presupuestos para demostrar que tiene "mayoría en el Parlamento"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para demostrar que cuenta con una mayoría parlamentaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha aclarado esta vez si los presentará y ha acusado al PP de pedir elecciones anticipadas "por cualquier motivo".

"Si hay una mayoría en este Parlamento, demuéstrenlo. Cumplan la Constitución y traiga el Presupuesto. Si no, es que no la tiene. Y si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstrenlo, convoque elecciones y votemos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El jefe de la oposición le ha reprochado que lleve "tres años sin presentar presupuestos" y ha asegurado que "si un trabajador no hace su trabajo, lo despiden, si una empresa no presenta cuentas, la sancionan y si una familia no planifica sus gastos, se arruina".

"La pregunta es muy sencilla, ¿con qué grupos parlamentarios ha cerrado ya usted el Presupuesto del 2026 y cuándo va a presentarlo?", ha interpelado Feijóo. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha eludido referirse a las cuentas públicas y ha criticado que el Partido Popular lleve "siete años" pidiendo "elecciones anticipadas día sí día también por cualquier motivo".

FEIJÓO: SU PLAN DE LEGISLATURA ES "GANAR TIEMPO Y NO GOBERNAR"

Después de más de cinco horas de comparecencia de Sánchez, Feijóo ha afeado al presidente que haya subido a la tribuna "una mañana entera para no decir nada útil a los españoles". "Ese es su plan de legislatura, rellenar días, ganar tiempo y no gobernar", ha resaltado.

El líder del PP ha indicado que mientras "la gente sostiene el país, el Gobierno se agarra a la silla". "Si tanto interés tiene por su escaño, lléveselo", ha espetado a Sánchez, al que ha exigido que "deje a España vivir en paz".

Sánchez ha sacado pecho de su comparecencia ante el Pleno --que se ha prolongado más de cinco horas--, asegurando que ha "denunciado el deterioro de los servicios públicos que se están perpetrando en aquellas administraciones" donde gobierna el PP.

SÁNCHEZ: "AL FRENTE DEL PP AHORA MISMO NO HAY NADIE AL VOLANTE"

A su entender, "es importante informar a la ciudadanía" de que ese deterioro no es porque su Gobierno no está transfiriendo recursos económicos a las CCAA gobernadas por el PP sino porque ese partido está "en un plan premeditado de desmantelamiento de lo público y del Estado del bienestar".

Sánchez ha afirmado que Feijóo "también tiene alguna responsabilidad" en lo que está ocurriendo y le ha preguntado si va a pedir a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, "que devuelva los recursos económicos que no se han utilizado por ejemplo, en materia de prevención de incendios" o que "ejecute todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores" o "las plazas en escuelas infantiles".

"¿Le va a decir a la señora Ayuso que deje de privatizar la sanidad pública y ponerla en manos de la empresa en la que, en fin, parece que tiene bastantes relaciones su actual pareja?", ha preguntado Sánchez.

También ha emplazado a Feijóo a decir también al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "comparta con el Gobierno de España los datos sobre la situación de cribados en Andalucía". "Esa es su responsabilidad, señoría, pero me temo que no me responderá", ha afirmado, causando un revuelo en la Cámara. Según el presidente del Gobierno, al frente del PP "ahora mismo no hay nadie al volante".

FEIJÓO CRITICA QUE TORRES SIGA COMO MINISTRO

Feijóo le ha replicado entonces que él lo que va a pedir a Guardiola, ante las elecciones extremenas del 21 de diciembre, es "que le gane" al candidato socialista, que está "pendiente de juicio oral por enchufar" al hermano del presidente del Gobieron.

Además, el líder del PP ha lamentado que el ministro Ángel Víctor Torres se alegre de que en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) "no aparezcan prostitutas, solo, mordidas y mentiras". "Solo puede ser ministro alguien como él por tener un presidente como usted", ha aseverado.

Además, Feijóo ha preguntado a Sánchez a quién representa y en nombre de quién está" en el cargo": "¿A los que trabajan, a los que pagan, a los que cumplen o a los que se han forrado aprovechando ser amigos de Sánchez? ¿Y para qué está usted aquí? ¿Para cubrirles, para dictar sentencias o para protegerse?", ha interpelado.

Sánchez le ha replicado entonces que él representa a "millones de españoles que han votado al PSOE y a otros muchos que han hecho que este Gobierno se ponga en marcha después de la investidura". "En todo caso, le vuelvo a decir, convoque elecciones en Valencia y no lo pongan en manos del señor Abascal", ha finalizado.