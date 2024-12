Feijóo saluda que Mazón vincule su futuro político a la reconstrucción: "Le honra y asume un gran riesgo"

Acusa a Sánchez de "no asumir ninguna responsabilidad" en la DANA y "echar la culpa a los demás" como hizo "en la pandemia"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha saludado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, vincule su futuro político a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la DANA, un paso que, a su entender, le "honra" y supone asumir "un gran riesgo".

"Y viendo lo que está haciendo el Gobierno de España, que lo que está intentando es que dimita al señor Mazón, pues ha asumido un riesgo que le honra, porque en los cargos no se está para perpetuarse. En un cargo se está para servir", ha declarado Feijóo.

Al ser preguntado si le ha pedido expresamente a Mazón que se vaya, Feijóo lo ha negado. "Lo que le he dicho a Mazón es lo que Mazón ha dicho en las Cortes, que somete su candidatura en las siguientes elecciones valencianas al éxito de la reconstrucción de la Generalitat Valenciana. Creo que le honra y creo además que asume un gran riesgo, porque al final la reconstrucción de Valencia tiene mucho que ver con el Gobierno de España", ha abundado.

A renglón seguido, Feijóo ha criticado la gestión del Gobierno en la DANa de Valencia porque, en su opinión, se ha acreditado que no ha realizado ninguna inversión en la zona siniestrada en los últimos seis años, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió las alertas adecuadas y que Sánchez tampoco declaró la emergencia nacional "por cálculo electoral".

SE QUEJA DE QUE LAS AYUDAS DEL GOBIERNO NO HAN LLEGADO

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Feijóo ha destacado que mientras la Generalitat Valenciana ya ha distribuido ayudas a los afectados, las comprometidas por el Gobierno central aún no han llegado y la mitad de ellas son préstamos que hay que devolver o compensación de seguros, según ha dicho.

"El presidente Mazón es más responsable que Pedro Sánchez", ha afirmado, para echar en cara a Sánchez que se haya dedicado a "promocionar" tanto a la ministra Teresa Ribera como comisaria europea como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ahora formará parte de la Ejecutiva del PSOE.

Según Feijóo, Mazón ha reconocido que se han "cometido errores", ha comparecido en las Cortes, ha hecho una "remodelación de su Gobierno" y ha pagado ya a las primeras familias "6.000 euros a fondo perdido". "Y también ya está distribuyendo 3.000 euros a unos 30.000 autónomos", ha indicado, para añadir que está pagando esas ayudas cuando una autonomía tiene "unas cuentas muy justas".

"No hay ningún presidente de ninguna comunidad autónoma que hubiese podido gestionar la catástrofe medioambiental que ha habido en Valencia", ha dicho, para añadir que las CCAA no tienen "medios", dado que no disponen del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

Al ser preguntado por qué Mazón no pidió a Sánchez que declarase la emergencia nacional, ha dicho que él entiende que lo que pretendía "es que el presidente del Gobierno ejerciese sus competencias", que son "indelegables".

"El presidente del Gobierno no necesita que nadie le llame para ejercer sus competencias", ha dicho, para insistir en que la ley es "clara". A su entender, Mazón "esperaba que el presidente declarase en cuanto llegó al CECOPI la emergencia nacional" pero Sánchez se "ausentó" de la gestión de la catástrofe, como a su juicio hizo en la visita de los Reyes a Paiporta.

CRITICA QUE EL GOBIERNO PIDA LA DIMISIÓN DE MAZÓN

Además, ha criticado que el Gobierno de Sánchez ahora pida la dimisión de Mazón. "Imagínese usted qué lealtad institucional el presidente del Gobierno pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat cuando el responsable de no haber declarado la emergencia nacional es él y de que las ayudas no estén llegando al tejido productivo", ha afirmado.

Feijóo ha acusado a Sánchez de "no asumir ninguna responsabilidad" y "echar la culpa a los demás" como a su juicio hizo en la pandemia. "Que haya presidentes autonómicos más responsables que el presidente del Gobierno es lo que sustenta la institucionalidad en España. Hoy un presidente autonómico de cualquier signo político es mucho más responsable que el presidente del Gobierno", ha finalizado.