Feijóo ve un "acierto" que Mazón fiche al teniente Gan y ligue su futuro a recuperación mientras Sánchez "se esconde"

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "acierto" que el teniente general Francisco José Gan Pampols vaya a asumir la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la recuperación, al tiempo que ha puesto en valor que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya puesto "su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica" de la Comunidad Valenciana.

"Yo creo que también eso honra a un político que encarga su futuro personal y su futuro político al éxito de la recuperación", ha declarado Feijóo, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "esconderse" y hacer "mutis por el foro".

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que "ningún presidente autonómico de España" ni "ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional". Según ha recalcado, la emergencia nacional "no es una cuestión voluntaria del Gobierno" sino que la ley "establece que cuando se da una serie de requisitos" y "aquí se dan todos", el Gobierno "tiene que declararla".

"Y el Gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no declarar la emergencia nacional, no ponerse al frente y al mando, y hacer mutis por el foro, es decir, dejar sola a la gente como lo ha hecho normalmente cada vez que hay un problema en España", ha asegurado, para recalcar así lo hizo con el COVID y lo ha hecho ahora dejando "solo al jefe del Estado en Paiporta" y dejando "solo al presidente de la Generalitat para gestionar una catástrofe".

Feijóo ha saludado la incorporación al Gobierno valenciano del teniente General Gan porque es un "militar de prestigio" que ha hecho misiones importantes fuera de España de reconstrucción. "Nosotros le agradecemos este paso en favor de la recuperación y creo que es un acierto", ha destacado, para admitir que Mazón le informó de esta decisión.

MAZÓN HA HECHO "UN EJERCICIO DE HUMILDAD" Y "HA DADO LA CARA"

Feijóo ha subrayado que Mazón ha hecho "un ejercicio de humildad" y "ha dado la cara" compareciendo ante la Cortes valencianas mientras que el Gobierno de Sánchez "se esconde. "El presidente lleva un mes sin ir al Parlamento, y la vicepresidenta Ribera va a tener que comparecer mañana en el Congreso de los Diputados, no porque quiera el Gobierno de España, sino porque se lo han exigido sus colegas europeos", ha enfatizado.

Además, ha señalado que Mazón "ha hecho una reestructuración" de su Gobierno autonómico mientras el Gobierno de España "lo que quiere es promocionar a los responsables de la catástrofe", en alusión a la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como comisaria europea. "Hay, por tanto, algunas diferencias importantes entre lo que hace uno y hace otro", ha enfatizado.

Al ser preguntado qué hizo mal Mazón, ha dicho que "no es fácil" gestionar un asunto como éste y ha destacado que el presidente de la Generalitat tomó decisiones con información de órganos que "dependen del Gobierno central", como la AEMET o la Confederación Hidrográfica el Júcar.

Después de que en los últimos días haya dicho que ya no caben más equivocaciones, Feijóo ha afirmado que es "una advertencia a todos", no solo a Mazón, ya que, a su juicio, "lo cierto es que se le ha fallado a los ciudadanos" y no pueden "volver a fallarles" en la recuperación. Dicho esto, ha elogiado que Mazón haya vinculado su futuro político a la recuperación, algo que, a su juicio, le "honra".

