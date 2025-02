Feijóo ve "humillación" que Sánchez esté pendiente de Puigdemont y un mediador que pide retirar cuestión de confianza

Cree que Sánchez "intentará engañar otra vez" al expresidente catalán: "Veremos si Puigdemont se deja engañar o no"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera una "humillación" para el conjunto del pueblo español que el Gobierno esté pendiente del expresidente catalán Carles Puigdemont y del mediador internacional entre PSOE y Junts, que ha pedido retirar la cuestión de confianza al presidente del Gobierno. A su entender, Pedro Sánchez "intentará engañar otra vez" a Puigdemont.

"Ahora bien, veremos si el señor Puigdemont se deja engañar o no se deja engañar", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', un día después de que el mediador internacional, Francisco Galindo, haya pedido a los de Puigdemont que consideren retirar la cuestión de confianza a Pedro Sánchez ante el escenario que se abre en las próximas semanas, con los temas "más sensibles" trabajados hasta hora.

Al ser preguntado qué hará el PP si sigue adelante esa cuestión de confianza de Junts, Feijóo ha dicho desconocer en qué "consisten los acuerdos del señor Puigdemont con el señor Sánchez, con un mediador internacional por el medio".

"Fíjese usted qué humillación para un país. Un país tiene que estar pendiente de lo que diga una persona que tiene asuntos pendientes con la justicia, que no puede regresar de España, que vive en Waterloo. Y, además, la humillación segunda es que es un mediador internacional, un diplomático salvadoreño, decide o no qué cosas se pueden aceptar y qué no entre el Gobierno de España y el señor Puigdemont", ha manifestado, para añadir "cómo puede hablar de patriotismo el señor Sánchez con este panorama".

El líder del PP ha insistido en que todo esto "es una humillación para el conjunto de la soberanía nacional y para el conjunto del pueblo español". Además, ha dicho que Sánchez "ha engañado a mucha gente, empezando por su partido" y se ha mostrado convencido de que "intentará engañar a Puigdemont otra vez".

En este punto, ha dicho que si llega al Gobierno lo primero que tendrá que hacer el PP es "volver a la normalidad democrática del país, a respetar las instituciones del Estado, a respetar la justicia" y "a no intervenir en los medios de comunicación".

"Recuperar la esperanza y el respeto por las instituciones es imprescindible en nuestro país. Y ese es mi objetivo, el objetivo de la alternativa", ha resaltado.

LOS ESPAÑOLES YA TIENEN LA EXPERIENCIA DE LAS GENERALES DE 2023

Al ser preguntado entonces por la posibilidad de que el PP tenga que pactar con Vox para gobernar, Feijóo ha señalado que "esta vez los españoles ya tienen la experiencia" de las generales del 23 de julio de 2023 y saben "lo que pasa si se divide el voto".

"Ya conocen lo que pasa si no se concentra el voto antisanchista en un partido. Y por tanto, vamos a ver lo que dicen los españoles. ¿Cuál es mi compromiso? Gobernar en solitario mi país. Creo que podemos conseguirlo", ha dicho, para añadir que si se analizan las encuestas se ve que "el Partido Socialista está en su peor momento histórico" y el Partido Popular subiendo con respecto al resultado de 2023.

Por eso, ha dicho que el PP va a seguir haciendo oposición a Pedro Sánchez y, a la vez, haciendo propuestas, subrayando que el PP es "el único partido que tiene experiencia de gobierno en España". "El único que ha gestionado comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno de España, no es Vox, es el Partido Popular", ha aseverado.

Tras asegurar que Sánchez es "el presidente del Gobierno más débil de los últimos 50 años", ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al "círculo más próximo de Sánchez" y considera que es una "indecencia que con el dinero de los españoles se paguen prostitutas" y que haberles dado un empleo público "haría caer a cualquier Gobierno".

"Todo lo que está pasando y lo que queda por pasar es incompatible con un Gobierno honesto", ha resaltado, para asegurar que "el sanchismo consiste en confundir el Estado con el Gobierno, el Gobierno con el partido y el partido apropiárselo Sánchez".

CREE QUE MONTERO REPRESENTA "EL PASADO"

Finalmente, y tras el congreso del PSOE andaluz, ha señalado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "representa el pasado" de Andalucía y ha criticado que los socialistas aplaudan a condenados por el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Entre la Andalucía de Juanma Moreno y la de los ERE, los andaluces lo tienen claro", ha declarado el presidente del PP en Telecinco, para añadir que además lo que se "acredita es que el Partido Socialista no tiene banquillo".