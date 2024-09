Feijóo ve "ingobernable" la legislatura y garantiza que todo el PP será firme ante el "privilegio" del cupo catalán

Subraya que el PP no va a abandonar su compromiso con la igualdad y la solidaridad: "Lo que es de todos se decide entre todos"



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está en una situación "insostenible", sin socios "estables", "sin mayoría en las Cámaras" y con unos Presupuestos que no sabe si será "capaz de aprobar". Ante una legislatura que ve "ingobernable" y con un Ejecutivo que, a su juicio, está "en la rueda del hámster", "dando vueltas", ha avanzado que el PP buscara contribuir a la política que ofrece soluciones y será "firme" ante "privilegios" como el llamado cupo catalán.

"El cambio es ser firmes ante los privilegios, como lo están siendo los presidentes autonómicos del PP", ha afirmado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, donde ha indicado que Cataluña "tampoco logra nada financiando la causa del independentismo y empobreciendo a la sociedad catalana".

Feijóo ha avisado que su formación defenderá la "igualdad la solidaridad" de todos los españoles, actuando con "sentido de Estado". "Se han topado con el muro de los principios, que el Partido Popular no abandonará nunca", ha garantizado.

En este punto, ha subrayado que "lo que es de todos se decide entre todos" y de ahí "no les van a mover", dado el "desafío histórico" que están viviendo en España. "Ese es nuestro principio y ese es nuestro compromiso", ha prometido Feijóo, después de que varios de sus presidentes autonómicos no hayan descartado este lunes salir de nuevo a la calle para protestar contra la financiación singular de Cataluña.

'GÉNOVA' ENFRÍA POSIBLES MOVILIZACIONES EN LA CALLE

Sin embargo, desde 'Génova' enfrían en este momento esas posibles movilizaciones contra el cupo catalán. "No lo descartamos pero no lo hemos contemplado en este momento", resumen fuentes del equipo de Feijóo, que añaden que están en la fase de pedir a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que explique qué han pactado con ERC.

El jefe de la oposición ha augurado que "muchos de los que hoy aplauden por nómina o por chequera" saldrán a decir que se equivocaron. A su entender, será "tarde" porque su deber moral "es evitar lo que está pasando, no hacer pucheros después".

Feijóo ha insistido en que "el cambio es ser firme ante los privilegios" y dedicarse a lo que el Gobierno "ha abandonado: los verdaderos problemas de los españoles", citando la vivienda o la inmigración irregular, dos asuntos que, a su entender, se han "agravado" en estos seis años de Ejecutivo de Sánchez.

"ASÍ NO SE PUEDE GOBERNAR"

Tras asegurar que este curso político es "exactamente igual que el anterior" pero "agravado", el presidente de PP ha pronosticado que esta semana habrá "más capítulos en este drama, pero sin cambio de guión".

Así, después de las últimas derrotas parlamentarias del PSOE en el Congreso y la misma semana que se vota el techo de gasto, Feijóo ha advertido que en España tienen un Gobierno "sin socios estables", "sin mayoría en las Cámaras" y "con unos presupuestos que no sabe si será capaz de aprobar".

"Es decir, hay un Gobierno insostenible. Yo creo que debería haber alguien en Moncloa que le dijese al señor Sánchez que así no se puede gobernar. Lo peor de todo es que siguen igual", ha afirmado.

Feijóo ha echado en cara al PSOE que, pese a sus derrotas en las urnas, no haya "el más mínimo propósito de enmienda". "Se ha confirmado semana a semana que la legislatura está siendo ingobernable. Es todo tan demencial que el mismo Gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban", ha manifestado.

Es más, ha subrayado que "es todo tan demencial que el presidente que afirma sin parar que hay legislatura para rato manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura", en alusión al encuentro que la pasada semana mantuvo el responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en Suiza con el expresidente catalán.

Feijóo ha afeado además al Gobierno que no tenga humildad para reconocer sus errores. "Están tan fuera de la realidad y tan lejos de la gente que son capaces de presumir hasta del funcionamiento de Renfe", ha ironizado.

CREE QUE EL GOBIERNO SE PARECE A UN "HÁMSTER" EN UNA RUEDA

El jefe de la oposición ha presumido de las victorias del PP estas semanas, como la instar al Gobierno en el Congreso que reconozca presidente electo al opositor venzolano Edmundo González o el acuerdo de los grupos para aprobar la Ley ELA.

Sin embargo, ha indicado que el Gobierno "se parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días", dedicándose a "hacer oposición" al PP. Es más, ha dicho que hay ministros que tiene como "dedicación exclusiva insultarle". "Pido expresamente a estos ministros que la nómina se la pague el Partido Socialista y no el dinero de todos los españoles", ha aseverado.

A su entender, "lo único" que queda ya al Gobierno y al PSOE es "ir" a por el PP. "Pero les digo una cosa, ni con insultos, ni con vejaciones, ni con sobornos lo van a conseguir", ha proclamado, para añadir que no van a "intimidar" a su formación.

Feijóo se ha mostrado convencido de que "el cambio se acelerará en las urnas, cuando el independentismo no tenga nada más que exprimir al actual Gobierno" y "cuando la mayoría de los españoles podamos resolver esta situación votando con la unidad" que, según ha dicho, les faltó el 23 de julio del año pasado.

"SE HAN CREÍDO QUE GOBIERNAN PARA IDIOTAS"

A renglón seguido, Feijóo ha criticado que Sánchez "ya no se conforme con controlar las instituciones" sino que "quiere controlar también" a los medios de comunicación "con un auténtico plan de censura", ironizando con el nombre elegido, Plan de Acción por la Democracia.

"Aparte del reprochable fondo de control y censura que trae consigo, no puede ser más ridículo en la forma. Tiene la misma credibilidad Sánchez con su Plan de Acción por la Democracia que la que tendrá mañana Zapatero hablando de la democracia y de los derechos", ha proclamado, para añadir que "se han creído que gobiernan a idiotas".

Finalmente, Feijóo ha indicado que no pueden esperar "soluciones de la Moncloa" sino que tienen que venir de la sociedad". "Y nosotros vamos a representarla. Somos diferentes a lo que hay. España es mucho más que su Gobierno. España somos todos", ha resaltado.