Feijóo ve "lógica" la reacción de Sánchez en choque con México y recuerda que retiró al embajador en la crisis con Milei

(I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola y el líder opositor venezolano Edmundo González, posan durante la clausura del campus FAE - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de "lógica" la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez tras la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, pero le ha afeado su doble vara de medir tras su actuación en la crisis con Argentina, donde llegó a retirar el embajador tras las declaraciones del presidente del país, Javier Milei. Dicho esto, ha anunciado que hará llegar a la nueva presidenta el libro 'Nada por lo que pedir perdón'.

El Gobierno ya ha dicho que es "inaceptable" que no se haya invitado a Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta mexicana el próximo 1 de octubre en Ciudad de México y por ese motivo ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel. Anoche, desde Nueva York, el jefe del Ejecutivo calificó de "inexplicable" la exclusión del Rey y lamentó que la decisión venga de un Ejecutivo progresista y que por "interés político" no pueda haber la mejor de las relaciones entre los dos países.

En su intervención en el Campus FAES 2024 que ha clausurado junto al expresidente José María Aznar y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en presencial del venezolano Edmundo González, Feijóo ha querido referirse al "enésimo conflicto diplomático" del Gobierno de España.

"PROVOCACIÓN INACEPTABLE" DEL GOBIERNO DE MÉXICO

Tras asegurar que "una de las señas de identidad del populismo es la falta de respeto a nuestro país", ha indicado que el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora han recurrido a "una provocación inaceptable" entre dos países que, según ha dicho, "a pesar de ellos seguirán siendo hermanos en el futuro".

"Y lamento que la diplomacia haya fallado para reconducir la situación. Constatado su fracaso, la reacción ha sido lógica", ha manifestado. Así, Feijóo ha admitido que "no cabía otra opción", en alusión a la decisión de no enviar ningún representante tras la exclusión de Felipe VI.

Eso sí, ha resaltado que a la presidenta de México "le vendría muy bien leer un libro titulado 'Nada por lo que pedir perdón'". "Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, nuestra dignidad y nuestro jefe del Estado", ha asegurado, cosechando un aplauso del auditorio tras citar la obra de Marcelo Gullo Omodeo.

RECUERDA LO OCURRIDO CON ARGENTINA Y MILEI

Según Feijóo, "es triste volver a ver que el señor Sánchez pone el foco en si el Gobierno de otro país le resulta simpático o no para defender" las instituciones españolas". "Y es inaceptable que para el Gobierno haya más motivos para retirar a un embajador por un comentario en un mitin sobre la mujer del presidente que por la falta de respeto al jefe del Estado", ha dicho tras las palabras en su día de Milei sobre Begoña Gómez.

El líder del PP ha aclarado que con esta crítica el PP no está pidiendo "en ningún caso que se retire al embajador de España en México". "Al contrario lo que pido que se nombre a un nuevo embajador de España en Argentina", ha indicado, para añadir que él cree en la "diplomacia seria" y pide que "se defienda más" a quien les representa "a todos que a quien no representa a nadie".