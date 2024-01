Feijóo ve la reforma del artículo 49 fruto de "la buena política" y responde a Vox que el PP cumple con su programa

Dice que la prioridad del PP es ser "útil" a los ciudadanos: "Estamos orgullosos de lo que hemos hecho"



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido es fruto de "la buena política" y del consenso que debe prevalecer entre los partidos. Dicho esto, y ante las críticas que ha recibido de partidos como Vox, ha señalado que esta reforma formaba parte de su programa y, por lo tanto, está cumpliendo un "compromiso" electoral.

"Acepto que me critiquen por cumplir mis compromisos, porque creo que en esto consiste la política. Acepto también que me critiquen por hacer valer nuestro programa electoral, que fue votado por ocho millones de personas en las últimas elecciones. Y acepto que me critiquen por querer mejorar la Constitución y, en consecuencia, la política y las instituciones de mi país", ha proclamado tras finalizar la votación de esa reforma en el Congreso, en la que Vox ha pasado de la abstención del martes al voto en contra que ha emitido este jueves.

En una comparecencia ante los medios en el Senado, en la que no ha habido preguntas de los periodistas, ha subrayado que la prioridad de su partido es ser "útil" a los ciudadanos, "avalar propuestas razonables" y cumplir la palabra dada. "Estamos orgullosos de lo que hemos hecho", ha aseverado.

El presidente del PP ha destacado que este pacto es fruto de la negociación y del congreso, al tiempo que ha señalado que se ha sometido a los informes preceptivos, entre otros el del Consejo de Estado.

"UNA DEMANDA HISTÓRICA"

Además, ha afirmado que esta reforma del artículo 49 es fruto de la "buena política". "No creo que la política sea mercadear con los recursos de los ciudadanos, degradar a las instituciones y someter las mayorías a las minorías o votar algo que no se sabe ni a cambio de qué", ha señalado.

Según Feijóo, sustituir el término 'disminuido' por el de 'personas con discapacidad', es la consecución de "una demanda histórica" de ciudadanos y asociaciones. "La reivindicación de la libertad, la igualdad y la dignidad de los españoles así lo merece", ha apostillado.

Por todo ello, ha resaltado que se trata de una modificación "necesaria, oportuna y largamente reivindicada" por las personas con discapacidad en España. "Celebro pues que hayamos borrado de la Constitución el término disminuido y a las personas con discapacidad busquemos esa nominación que merecen y, por supuesto, busquemos ese punto de entendimiento y de acuerdo que hoy hemos confirmado y ratificado", ha finalizado.