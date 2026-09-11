Feijóo se verá el jueves en Madrid con el comisario europeo de Interior para tratar la "urgencia migratoria en Ceuta"

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una reunión en Bruselas con el comisario de Interior y Migraciones de la UE, Magnus Brunner. - PP - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá el próximo jueves una reunión en Madrid con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para abordar "la situación de urgencia migratoria en Ceuta" tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, según han informado fuentes del PP.

Según el PP, este encuentro servirá para conocer de primera mano "la evolución de la presión sobre la frontera" y "analizar las medidas que se están adoptando para reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea".

"Mientras que Sánchez es el presidente que le viene bien a Marruecos, Feijóo dejará claro ante el responsable europeo de Migraciones que él quiere ser el presidente que le viene bien a los españoles", han indicado fuentes del partido.

TRAS LA VISITA DE VIVAS A BRUSELAS

Asimismo, Feijóo hará hincapié en la "necesaria colaboración europea" ante un asunto de Estado de este calibre, en el que, según los 'populares' "se ha demostrado que el Gobierno lo sabía, lo tapó y mintió deliberadamente".

El PP ha destacado que esta entrevista entre Feijóo y Brunner se producirá en la semana en la que Ceuta será protagonista en el primer pleno del Parlamento europeo tras el verano con un debate específico sobre la situación de la ciudad autónoma y la presentación por parte del Partido Popular de una enmienda de condena al asalto producido el pasado 30 de julio a la frontera sur de Europa.

Esta reunión dará continuidad a la que mantuvo el comisario el pasado martes 8 de octubre en Bruselas con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que se estudió la situación de la ciudad autónoma, la crisis humanitaria generada y la protección de la frontera, así como medidas de apoyo para la gestión de los retornos de los miles de personas que deambulan todavía por sus calles, plazas y playas generando "un clima de inseguridad", según ha indicado la formación.