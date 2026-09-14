Feijóo volverá a Ceuta el próximo lunes con cargos del PPE para "europeizar" la crisis ante un Gobierno "negligente"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de sep- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá el lunes 21 de septiembre a Ceuta, en su cuarta visita desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio, para "europeizar el problema" que se vive en la ciudad autónoma por la actuación de un Gobierno "irresponsable" y "negligente", según han indicado fuentes de la dirección del PP.

Feijóo, que ha estado en contacto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen tras el asalto, viajará a Ceuta acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, y de la secretaria general de esa organización y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat.

Se trata de la cuarta visita del jefe de la oposición a la ciudad autónoma desde que la avalancha de los días 30 y 31 de julio. Así, su primera visita fue inmediatamente después del salto, regresó a mediados de agosto y volvió a recalar en Ceuta a primeros de septiembre para acompañar al presidente ceutí, Juan Vivas.

"VAMOS A EUROPEIZAR EL PROBLEMA"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha denunciado la situación de inseguridad que viven los ceutíes 46 días después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares y ha garantizado que el PP no se va a quedar de "brazos cruzados ante tanta injusticia". "Creemos que las negligencias exigen responsabilidades, e insisto, no vamos a parar", ha confirmado en una rueda de prensa.

En este punto, ha subrayado que el Parlamento Europeo va a debatir específicamente esta semana la situación en la ciudad autónoma. "Vamos a europeizar el problema. Ceuta es Europa, como hemos insistido en muchas ocasiones y es una obviedad. Y esta semana va a ser la semana de Ceuta en Europa", ha proclamado, para añadir que el PP quiere que Europa "mire a Ceuta, que entienda y acepte la dimensión de lo ocurrido" y "se implique".

El también vicesecretario de Cultura y Deporte del PP ha hecho hincapié en que existe "un problema grave de inseguridad ciudadana" en la ciudad porque los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año; las alteraciones del orden público por 10, los intentos de entrar en el puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60.

"De lo que estamos hablando es de la inseguridad que sienten y que padecen más de 80.000 españoles que pagan sus impuestos, cumplen la ley y hoy tienen miedo", ha afirmado, para denunciar que la respuesta del Gobierno sea "que lo acepten". De hecho, ha criticado que el presidente del Gobierno lo haya "llamado realidad estructural".

A su entender, "esto ya no es una crisis" sino "un esperpento". "Ceuta es síntoma de un Gobierno irresponsable y negligente que ha perdido toda capacidad de anticipación, gestión y decisión", ha declarado, para añadir que causa de "una peligrosa frustración colectiva ante la idea de que el Gobierno no es capaz de garantizar que el Estado cumpla con lo más básico, la protección de las fronteras y de sus ciudadanos".

En este sentido, ha insistido en que la situación en Ceuta "lejos de mejorar ha empeorado" y ha censurado que 46 días después de la entrada masiva no se hayan asumido responsabilidades políticas, pese a que el país vive "la mayor crisis contra su integridad territorial".

"Marlaska, Robles, Elma Sainz, Mónica García o Sira Rego siguen siendo ministros y, lo que es peor, Sánchez sigue siendo presidente", ha criticado, para añadir que una vez más el Gobierno "ha preferido externalizar la culpa".

En este sentido, ha subrayado que en la mayor crisis contra la integridad territorial de España, el Gobierno "vuelve a ofrecer su patrón ético: ninguna responsabilidad por arriba y algún chivo expiatorio por abajo". Así, solo ha aludido a que solo "dos técnicos" han asumido responsabilidades: "una funcionaria de prensa a la que se obliga a dejar su puesto por decir la verdad" y "el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta".

DEFIENDE EL RETORNO DE TODOS LOS MIGRANTES IRREGULARES

Como viene haciendo en las últimas semanas, Sémper ha defendido el retorno de todos los migrantes y ha señalado que el comunicado de Marruecos aludía a esa devolución. A su entender, no se puede "cronificar esta situación y generar un precedente, "porque quienes entraron de manera irregular deben volver a su país".

En el caso de los menores, ha rechazado de plano su traslado a la Península y ha recalcado que "la política social de Marruecos no se hace en España, la hace el Gobierno de Marruecos". "Humanidad, atención y retorno", ha manifestado.

Además, el dirigente del PP ha criticado que a estas alturas el Gobierno todavía no haya filiado a todos los migrantes menores que entraron de forma irregular y que además "le bailen las cifras de filiación".

AVISO A LOS SOCIOS: "LA RESPONSABILIDAD ES DE ELLOS"

Sémper considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones con "la tormenta perfecta" porque sigue sin mayoría parlamentaria, sin mayoría social, "acorralado por la Justicia" y "cuestionado por su propio partido y los españoles que alguna vez le dieron su confianza". "Y en estado de colapso generalizado por la nefasta gestión de un ataque a la integridad territorial española, la invasión de Ceuta", ha aseverado.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, Sémper ha descartado esa opción pero ha avisado a los socios del PSOE que "han atado su futuro" a Sánchez, citando expresamente a Sumar Podemos, Junts, PNV, El BNG y Bildu. "La responsabilidad es de ellos, no será porque no se lo advertimos", ha resaltado.

Al ser preguntado por qué debe dimitir la ministra de Defensa, Sémper ha puesto el foco en la gravedad de lo sucedido y ha dicho que le llama la atención que haya ministros que "estén dispuestos a asumir semejante bochorno con tal de seguir sentados en el Consejo de Ministros". En cualquier caso, ha apuntado a Sánchez como máximo responsable y ha subrayado que debería haber disuelto las Cortes y convocado elecciones generales.