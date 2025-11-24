Felipe González, Guerra y Cándido Méndez intervendrán en el homenaje a Javier Lambán el jueves en el Senado

Archivo - El expresidente del Gobierno de España Felipe González y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (d), en un acto el 25 de enero de 2023, en Zaragoza. - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González, el ex vicepresidente Alfonso Guerra y el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez, serán los ponentes en el acto de homenaje a Javier Lambán el próximo jueves en el Senado, organizado por el colectivo Fernando de los Ríos.

Fuentes de este colectivo han explicado a Europa Press que el evento 'In Memoriam' se ha convocado para recordar al expresidente aragonés que falleció el pasado mes de agosto y la jornada se titulará "La socialdemocracia en los territorios".

También han confirmado su asistencia, entre otros, los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, de Aragón, Jorge Azcón y expresidentes socialistas autonómicos como Javier Fernández, que también lo fue de la gestora del PSOE.

Además, según las fuente consultadas, contarán con senadores del Grupo Socialista ya que, según han explicado, su portavoz, Juan Espadas, ha confirmado su asistencia al evento. El citado colectivo también cursó invitación a la Ejecutiva del PSOE a través de su presidenta Cristina Narbona, quien no ha confirmado asistencia porque dependerá de las votaciones en el Congreso, según precisan.

Otros presidentes autonómicos como Salvador Illa o Adrián Barbón han declinado su asistencia, este último por otro acto que tiene en Madrid el mismo día, mientras que María Chivite no ha contestado a la invitación.

El acto tendrá lugar en el antiguo salón de plenos del Senado y se producirá dos meses después de que la bancada socialista en las Cortes de Aragón no aplaudiera el reconocimiento póstumo a Javier Lambán, con el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, otorgado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la cámara autonómica.

La distinción de las Cortes de Aragón fue entregada de manera póstuma el pasado 24 de septiembre y destaca a las personas cuyas acciones han contribuido a "consolidar los valores constitucionales" y que hayan tratado de conseguir un país cuyos valores sean la "convivencia, la solidaridad, el respeto a la pluralidad y la justicia", según refleja el Boletín Oficial de Aragón de junio de 2024.