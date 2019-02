Felipe González ve una "broma" la mesa de partidos en Cataluña que incluya a Podemos y PNV y excluya a PP y Cs

Publicado 11/02/2019 14:57:05 CET

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que la mesa de partidos sobre Cataluña que cuente con Podemos y PNV y obvie a otras fuerzas resulta una "broma". Entiende que el diálogo se planteó de forma "confusa" por parte del Gobierno, pero alega que Pedro Sánchez no va a entrar a negociar el derecho de autodeterminación.

"El diálogo se planteó de manera confusa", ha subrayado en una entrevista en LaSexta, y considera que tiene poco sentido una mesa aparte del Parlament que contase con PNV o Podemos y obviara a Ciudadanos y PP. "¿Cuál es la broma?", se ha preguntado.

Para González lo fundamental es que "se aclare" el diálogo y se respete el papel de las instituciones. "No podemos demoler el fundamento de la convivencia democrática que son las instituciones. No lo hace el Gobierno sino las fuerzas independentistas", ha señalado, apuntando que los independentistas "no creen en el Parlament sino en las leyes de desconexión de octubre".

"Ni siquiera reconocen la legitimidad del propio poder que ostentan", ha indicado, basándose en los puntos que defiende Torra. "Les cuesta retroceder al punto de partida, cada uno que da un paso en esa dirección alguien levanta la vara de medir y le acusa de traición", ha añadido el expresidente.

Por ello, se ha mostrado más crítico con que se pueda conformar una mesa de partidos al margen del Parlament. "Por lo que he visto del documento de Quim Torra pretenden que, partiendo de la base de que hay un conflicto, tiene que haber un mediador internacional y pretenden que haya una mesa de partido en vez de que esté vivo el Parlament de Cataluña", ha recalcado.

El histórico dirigente socialista ha afeado que esto pueda servir para que el independentismo protagonice otro conflicto con el Estado. Así ha recalcado que haya un perímetro claro para el diálogo, que pase por la Constitución.

RELATOR

Además sobre la figura del relator, González ha atribuido a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo haber aumentado la confusión sobre su papel y ha recalcado que en ningún caso el relator de Naciones Unidas "se corresponde" con lo que se dice aquí. "Lo ha dejado claro Sánchez, no va a negociar la autodeterminación, por lo tanto ¿cómo forma parte del diálogo algo que uno no está dispuesto a negociar?", ha señalado, pidiendo que el independentismo entre por el "cauce constitucional".

En todo caso, ha defendido que haya diálogo con la Generalitat, y ha dicho que ese cauce "da algún resultado". El diálogo Estado-Generalitat no tiene fundamento para criticarlo porque aparece en el Estatut y la Constitución. "No hay ningún problema en eso", ha señalado, diciendo que se podría dar igual con Galicia o Andalucía.

Sobre las condiciones puestas por el independentismo para levantar la enmienda a la totalidad en el Congreso son "inaceptables". "Pero no necesito explicarlo porque Pedro Sánchez ha dicho con claridad que nunca va a negociar el derecho a la autodeterminación", ha señalado el expresidente, asegurando que "está claro" que el líder del Ejecutivo ni quiere ni puede hacerlo. Por ello, pide al independentismo que dé marcha atrás con sus condiciones a los Presupuestos.

GARANTÍAS EN EL JUICIO DEL PROCÉS

Con respecto al inicio del juicio del procés, Gónzalez a defendido el sistema judicial español, asegurando que tan garantista como el que más en el mundo y ha pedido "no deteriorarlo". "Cabe recurso y dentro de nuestro ordenamiento jurídico también está el europeo", ha alegado.

De todos modos, ha rechazado que se comente la posibilidad de indultar a los líderes del procés, ya que ha recordado que hablando de eso se "vulnera la presunción de inocencia" de los encausados.