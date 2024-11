La FEMP acude a Moncloa para reclamar a Sánchez una reforma de la financiación local: "Tenemos un sistema obsoleto"

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha señalado que reclamará en la reunión de este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reforme el sistema de financiación local, porque el actual "no se revisa desde 2002": "Es totalmente antiguo, obsoleto".

García-Pelayo ha indicado que acude a la cita "representando una única voz", ya que la propuesta de financiación que trasladará a Sánchez "será en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas de España", ya que "todos", los 8.132 ayuntamientos y con independencia del signo político, están "de acuerdo", según ha subrayado.

"Así que espero ser escuchada después de tantísimos años. Desde el año 2002 no se revisa el sistema de financiación local, tenemos uno totalmente antiguo, obsoleto, que no responde a las necesidades y, por lo tanto, no contamos con los recursos necesarios para poder prestar los servicios que prestamos los ayuntamientos", ha expresado en declaraciones a RNE, recogida por Europa Press.

La líder de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha lamentado que en las dos últimas décadas "se ha primado el acuerdo sobre la financiación autonómica que sobre la financiación local", para añadir que "posiblemente ahora mismo sea más fácil negociar la financiación local que negociar la autonómica".

En cualquier caso, ha precisado que al hablar de la financiación local se necesita "también incluir en esa negociación a las comunidades autónomas": "Porque una de las cuestiones que planteamos es que desde el Estado se nos dé más participación en los ingresos, pero también, evidentemente, desde las comunidades autónomas también hay que hacer un esfuerzo".

DEFINIR COMPETENCIAS Y RECURSOS

García-Pelayo ha incidido en que los ayuntamientos asumen competencias propias "con muy pocos recursos" y se les va encomendando cada día "la prestación de otras que son de otras administraciones".

Por ello, desde la FEMP piden que se defina "de una manera clara" por ley tanto qué competencias tienen que prestar los municipios como los recursos que necesitan para prestarlas, dado que "a día de hoy los ayuntamientos son la administración que está más cerca del ciudadano".

Y ha añadido que pedirán al Gobierno más recursos para vivienda, transporte público, atención de la inmigración y políticas sociales como la lucha contra la violencia de género, además de una moratoria para la tasa de residuos.