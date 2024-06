La financiación para Cataluña abre tensiones en Sumar, al advertir Chunta y Compromís con retirar el apoyo al Gobierno

Errejón pide calma al no haber ninguna propuesta planteada y 'comunes y Més defienden la singularidad si hay una mejora para las CCAA



MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La financiación singular para Cataluña ha abierto tensiones en la coalición Sumar, al advertir Chunta y Compromís de que están dispuestos a retirar el apoyo parlamentario al Gobierno si la mejora del sistema solo se aplica a esta comunidad.

Por su parte, los 'comunes' han defendido que es necesario ese estatus propio para Cataluña y que es compatible con una mejora de los recursos para otras autonomías infrafinanciadas mientras que el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, ha llamado a la calma al enfatizar que se trata por ahora de un debate artificial, marcado por la investidura en Cataluña, al no haberse presentado ninguna propuesta de revisión del sistema.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha ahondado en la línea marcada ya desde la semana pasada por su formación al sentenciar que su formación no respaldará ninguna propuesta de financiación para Cataluña si no hace lo propio con la Comunidad Valenciana.

Micó ha cargado duramente contra el PSOE al remarcar que su propuesta es "partidista" dado que tiene como objetivo lograr la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, recordando además que no dispone de mayoría parlamentaria suficiente para impulsarla. Así, ha reprochado que Hacienda declinara abrir la reforma de financiación hace apenas mes y medio.

Fuentes de la formación valenciana han manifestado que su postura es "firme" y que si no se atienden sus demandas conllevará una "crisis" para el Ejecutivo al que retirarán su apoyo su aspiran a sacar solo una mejora de financiación para Cataluña.

En este sentido, ha desgranado que en Sumar son conscientes de su posición y que no hay problema entre los aliados de la coalición, dado que en el acuerdo de gobierno con el PSOE se incluyó la necesidad de compensar a la Comunidad Valenciana por su infrafinanciación. Eso sí, han advertido de que habrá problemas también dentro de la coalición si al final solo prospera la singularidad para Cataluña.

LA CHUNTA: NO HABRÁ APOYO SIN SINGULARIDAD TAMBIÉN PARA ARAGÓN

A su vez, el diputado de la Chunta aragonesista en el grupo plurinacional, Jorge Pueyo, se ha expresado en términos similares y ha alertado de que tampoco dará apoyo parlamentario al Gobierno si no asume también la singularidad de financiación autonómica para Aragón.

"Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y no nos vale que nos digan que es porque el Estatut lo tiene, porque el de Aragón también lo tiene. Por ello, cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta todas aquellas demandas y necesidades de Aragón", ha enfatizado Pueyo.

También ha explicado que ya ha trasladado esta posición a sus compañeros de Sumar y que, en la reunión del grupo parlamentario de la semana pasada ya mostró su "insatisfacción" con algunas declaraciones que había escuchado sobre la financiación de Cataluña.

Fuentes de las formaciones territoriales de Sumar han señalado que ayer también hubo una reunión entre las formaciones que componen el grupo parlamentario y que ya se ha creado un grupo específico sobre materia de financiación, donde esperan dirimir las distintas posturas y lograr puntos en común.

Desde distintas ramas de la coalición son conscientes de que la cuestión de la financiación siempre genera controversias y provoca tensiones internas, como le pasa a Sumar o también al PSOE con disparidad de opiniones entre sus barones.

Por ejemplo, un dirigente de una de las formaciones de Sumar ha recalcado que ahora hay que esperar si el PSOE va en serio con la financiación singular para Cataluña o es "munición de fogueo", dado que si es lo primero sin mejorar los recursos de todas las comunidades habría un serio riesgo de inestabilidad de cara a la legislatura.

ERREJÓN PIDE TRANQUILIDAD Y CENTRARSE EN LOS PGE

No obstante, el portavoz de Sumar en el Congreso ha pedido tranquilidad a las diferentes formaciones de la coalición y ha garantizado que la mayoría parlamentaria del Ejecutivo no está amenazada y es robusta.

De esta forma, ha pedido no caer en este "debate inflamado" por la investidura en Cataluña dado que no hay ninguna propuesta de reforma de la financiación encima de la mesa, algo que además debe hacerse con el concurso de todas las comunidades autónomas, y llama a centrarse en los Presupuestos Generales del Estado, que es el horizonte más cercano y donde se debe plasmar inversiones territoriales.

Así, fuentes de Sumar insisten en que se ha generado un debate ficticio y descartan que pueda haber una proposición de reforma de financiación antes de verano, como tampoco lo ven en el caso de la investidura en Cataluña.

Por tanto, estiman que la fórmula consistirá primero en un compromiso de mejora de la financiación en el caso de Cataluña y luego lo óptimo es que, acto seguido, Hacienda convoque a las comunidades y lanzar una propuesta tras escuchar a cada gobierno autonómico. Algo, en todo caso, que es un proceso lento.

Eso sí, entienden que sus socios territoriales salgan con posturas duras al pensar en clave de sus comunidades dado que la financiación autonómica suele abrir la "caja de los truenos". Eso, sí Errejón ha dicho en rueda de prensa que su formación no va a contribuir a ninguna pelea entre territorios.

COMUNES Y MÉS, LA SINGULARIDAD NO ES UN PROBLEMA

A su vez, la dirigentes de los 'comunes' Aina Vidal ha defendido la necesidad de aplicar una financiación singular para Cataluña y ha aclarado que este punto es "absolutamente compatible" con una mejora de recursos en otros territorios infrafinanciados.

"Dicho esto, nosotras no engañamos a nadie. Nuestro modelo pasa por un respeto al principio de ordenalidad, es decir, que haya una corresponsabilidad conforme a lo que aportamos y recibimos, y evidentemente, más autonomía fiscal en torno al hecho de que Cataluña tiene más competencias y, por tanto, necesitan poder ser financiadas", ha agregado para enfatizar que esa posición "no va en detrimento de nadie" porque hay que mejorar de forma global el modelo de financiación.

A su vez, el diputado de Més por Mallorca dentro del grupo de Sumar, Vicenç Vidal, ha reclamado en declaraciones a Europa Press una mejora de la financiación para Baleares de cara a una futura reforma del sistema y no tiene problemas con la demanda de singularidad para Cataluña dado que es el mismo estatus que aspira para el archipiélago.

"Esto no es una cuestión de competición entre territorios, cada uno tiene que defender a su territorio", ha manifestado para agregar que en ese "camino" hacia la remodelación del sistema de financiación, llegarán a "puntos de encuentro".