La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el empresario de criptomonedas que financió a 'Alvise'

La Fiscalía ha pedido prisión provisional sin fianza para el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', por la presunta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC) que investiga la Audiencia Nacional (AN), un día después de que fuera detenido por riesgo de fuga al hallar una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a él.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Romillo, también conocido por donar 100.000 al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha admitido este viernes en la AN que hay unas 2.700 personas afectadas., que dio 100.000 euros al eurodiputado

El empresario fue detenido este jueves después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ordenara la "inmediata detención" de Romillo para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial este viernes.

Según indicó el juez en dicho auto, el empresario desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio" aprovechando "su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital MIC, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

