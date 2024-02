El futuro desarrollo territorial de Sumar provoca tensiones en una parte de sus aliados autonómicos

Más Madrid y Compromís se reivindican ante los actos de Sumar para movilizar a sus inscritos en sus respectivas autonomías



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La construcción orgánica de Sumar y sus objetivos de implantación autonómica ha levantado tensiones en varios de sus aliados territoriales, personalizados en Más Madrid y Compromís que han reivindicado su arraigo y su posición hegemónica en sus respectivas comunidades autónomas.

Ayer fue el caso del partido madrileño, que forma parte de la dirección provisional de Sumar, y que por medio de su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Berguerot, advirtió en las redes sociales de que su proyecto es el único "consolidado, en crecimiento y que funciona" en la región.

Una posición que evidenciaba una fricción y cierto malestar, como admiten en fuentes de Más Madrid, con Sumar ante la convocatoria de diversos encuentros para movilizar a sus inscritos de cara a su primera asamblea, prevista tanto en la ciudad de Madrid como en las localidades de Rivas, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes y Alcorcón.

El portavoz adjunto de Más Madrid en la cámara autonómica, Emilio Delgado, también defendió que su partido ha contribuido a la formación del Gobierno progresista, respaldando a Sumar con "más de medio millón de votos" y sus "mejores cuadros".

SE EQUIVOCA QUIEN CONFUNDA "GENEROSIDAD CON CANDIDEZ"

"Si alguien confunde la generosidad con la candidez se equivoca. Aquí hay una fuerza arraigada, sin tutelas y con futuro: Más Madrid", lanzó también para evidenciar los recelos por el movimiento de Sumar en la región. El también diputado de esta formación Pablo Perpinyá ha escrito en redes que "Sumar no deja de ser un actor desterritorializado" y que eso revela "básicamente" los resultados en Galicia.

De esta forma, sectores de Más Madrid remarcan que apoyan a Sumar como referente estatal y que son un socio leal, pero también expresan su disgusto ante la posibilidad de que estos encuentros sean, tras el mal resultado de los comicios gallegos, el germen del lanzamiento de su despliegue en la comunidad que a la larga pueda rivalizar con su organización, con una estructura sustentada en exintegrantes de Podemos y no tanto en elementos de la sociedad civil.

"No nos chupamos el dedo", proclaman dichas fuentes para subrayar que el acuerdo de coalición refleja que Más Madrid es la referencia política y organizativa de la izquierda alternativa. Eso sí, acto seguido especifican que su apuesta por Sumar como proyecto nacional es robusta y que Más Madrid ya compitió con los partidos de izquierda estatales y les superó holgadamente.

COMPROMÍS TAMBIÉN RECELA DE UN DESPLIEGUE DE SUMAR

Mientras, desde Compromís también mostraron suspicacias sobre los encuentros desplegados por Sumar en la Comunidad Valenciana, para proclamar directamente que no tiene sentido que el proyecto de Díaz se articule en su ámbito territorial cuando ellos son la marca consolidada a nivel autonómico a la izquierda del PSOE. En este sentido, sectores de la formación valenciana apostillan que no van a participar ni en la primera asamblea de Sumar el 23 de marzo ni en la segunda prevista a finales de 2024.

La semana pasada la diputada de Compromís en el Congreso Águeda Micó marcó distancias respecto a Sumar al reafirmar que no forman parte de su estructura orgánica y que su relación es de alianza electoral basada en la bilateralidad. Eso sí, específico que el proyecto de Yolanda Díaz es necesario a nivel nacional.

Y el portavoz de la formación valenciana en el Parlamento regional, Joan Baldoví, ya manifestó que no contemplaba la posibilidad de que Sumar intente implantarse en la comunidad, pues su acuerdo de coalición deja claro que el sujeto político aquí era Compromís".

LOS COMUNES ASUMEN CON NORMALIDAD QUE SUMAR SE MOVILICE

Los 'comunes' también pusieron la semana pasada en valor su autonomía aunque subrayando su implicación en la construcción de Sumar (también forman parte de la ejecutiva provisional) como proyecto de futuro para la izquierda alternativa.

En este sentido, fuentes de la confluencia catalana señalan que en su caso reciben con total normalidad la activación de las bases de Sumar para su Asamblea, que en el caso de Cataluña implica una veintena de encuentros.

SUMAR TEMPLA ÁNIMOS E INSISTE: NO HABRÁ COMPETENCIA ELECTORAL

Por parte de Sumar restan relevancia a estas tensiones al desgranar que se trata de reuniones preparatorias de su asamblea con simpatizantes, sin más pretensión, y subrayan que su despliegue territorial no debe comportar problemas con sus aliados, a los que se reconoce su peso en sus comunidades. Además, inciden en que está clarificado que no habrá en ningún caso competencia electoral en los comicios autonómicos ni estatales.

También apuntan que Sumar es conectar con las personas que no están vinculados a estas fuerzas territoriales y los colectivos que no tienen adscripción partidista y subrayan que el espacio progresista "no es de nadie" ni existen votos "cautivos", dado que los últimos comicios revelan un sentido de apoyo dual, donde Sumar a nivel estatal recibe sufragios que en elecciones locales van a otras formaciones.

La ponencia organizativa de Sumar recoge el despliegue y consolidación de los territorios como una de las tareas primordiales, al ser básico para garantizar la estabilidad del proyecto a largo plazo, desde el respeto a las particularidades de cada autonomía con su modelo federal que combina flexibilidad y cohesión.

También pauta la reactivación de los voluntarios que colaboraron con Sumar en las pasadas elecciones generales y crear grupos territoriales provisionales con el horizonte de preparar asambleas autonómicas a finales de 2024.

Dentro de la coalición, sectores ligados a las formaciones de carácter autonómico entienden que formaciones como Más Madrid, que forman parte del núcleo más cercano de Sumar, reciba con suspicacias estos movimientos y que el modelo organizativo tiene que comportar cierta asimetría con los partido de carácter regional que no forman parte de la vida orgánica de Sumar: Compromís, Chunta y Més per Mallorca.

Por tanto, han agregado que el nerviosismo y las fricciones son entendibles ante el proceso de desarrollo de Sumar, al que no se le puede pedir que no cree su estructura autonómica pero siendo consciente de que, si lo hace, las "relaciones cambian". A su juicio de estas fuentes lo deseable es una bilateralidad que evidencia que los partidos territoriales, a nivel estatal, son Sumar y viceversa en el plano autonómico.