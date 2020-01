Gabilondo dice a Page "que haga lo que tenga que hacer" sobre su amenaza de ir a tribunales por la deuda con C-LM

Publicado 24/01/2020 11:26:09 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, le ha dicho este viernes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "que haga lo que tenga que hacer" tras amenazar con ir a los tribunales por el dinero que el Gobierno central ha reconocido que debe a todas las comunidades autónomas.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego avanzó que en el Consejo de Gobierno del día 4 de febrero estudiará la situación e iniciará las gestiones para que el Gobierno Central "cambie de criterio".

"Que haga lo que tiene que hacer", ha señalado Gabilondo ante la prensa a su llegada a Fitur, en Ifema, para añadir a continuación que él no pone "nota a lo que hacen los demás y sobre todo si son presidentes".

"Con su responsabilidad, que hagan lo que crea que debe hacer; si hay algún indicio de que no se ha hecho así, pues que se corrija", ha concluido.

Sobre la posible falsificación de un visado por parte de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, en un proyecto de reforma de loft, Gabilondo ha indicado que "hay que cumplir estrictamente" con las "obligaciones legales".

"Me parece bien que se aclare, y sino que se tomen las medidas adecuadas para que eso no ocurra", ha señalado, para abogar a continuación por la "presunción de inocencia". "Si hay indicios de que no es así, que se explique claramente y si no, pues que se dé cuenta ante los tribunales", ha concluido.