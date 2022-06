Gamarra acusa a Sánchez que buscar "asumir máximos poderes con mínimos controles" con su "colonización" de instituciones

Alude a lo ocurrido con Indra y en el INE y dice que "hay una escalada en el deterioro de la calidad democrática" con el Gobierno

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que con el Gobierno de Pedro Sánchez se está produciendo "una escalada en el deterioro de la calidad democrática" porque está buscando "colonizar" las instituciones y organismos para "asumir máximos poderes con mínimos controles".

En una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que esos órganos actúan como "contrapesos a un Gobierno" con "personas independientes", pero ha recalcado que se está produciendo una "desaparición" de esos independientes, "bien porque son cesados o bien porque dimiten por la presión".

"Se está produciendo una escalada en el deterioro de la calidad

democrática a través de un Gobierno que intenta colonizar todo tipo de instituciones y organismos", ha abundado Gamarra, que ha recordado "la deriva" del CIS o el CNI durante esta legislatura.

Además, ha aludido a lo que ha ocurrido esta semana en la empresa Indra o en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha afirmado que se está produciendo "una colonización" por parte del Ejecutivo de Sánchez, que busca "asumir máximos poderes con mínimos controles".

VE "MUY GRAVE" LA "MANIOBRA" EN INDRA

La 'número dos' del PP ha calificado de "muy grave" la "maniobra" de la empresa pública SEPI en Indra y que, a su juicio, supone "un ataque al buen gobierno de una empresa cotizada y a los consejeros independientes, que son "la columna vertebral de la defensa y la protección de los socios minoritarios".

En el caso del INE, ha subrayado que la vicepresidenta Nadia Calviño llevaba "meses cuestionando la metodología del INE" y ha subrayado que eso es una manera de "cuestionar los datos que sacan los colores al propio Gobierno".

Además, ha denunciado que este martes, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, el Gobierno impidiese al Grupo Popular cambiar una pregunta del orden del día para pedir expresamente explicaciones por lo que está ocurriendo en Indra a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"La vetaba el Gobierno por no ser actualidad. Si esto no es actualidad en los últimos días, ya me dirá el Gobierno lo que es", ha declarado Gamarra, que ha subrayado que los grupos tienen posibilidad de cambiar las preguntas de la sesión de control cuando hay un asunto de actualidad.

INVESTIGACIÓN A MÓNICA OLTRA

Por otra parte, la secretaria general del PP ha criticado que la investigación a Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat, haya sido "vetada una y otra vez" por parte del Partido Socialista y sus socios de Gobierno.

A su entender, esa actitud "tiene mucho que ver con la pérdida de la calidad democrática y la evidencia de la debilidad de Sánchez, que le lleva a pagar cualquier precio en cualquier momento".