Gamarra acusa a Sánchez de "tomar partido" por Rabat tras su giro "copernicano" con el Sáhara: "España no merece esto"

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este miércoles la "soledad" del presidente del Gobierno tras su "giro copernicano" con el Sáhara, tomando "partido" por Rabat. Tras asegurar que Pedro Sánchez va "más allá" de lo que han firmado países como Francia o Alemania, ha subrayado que España "no merece esto".

En su intervención en el Pleno del Congreso --centrado en la Cumbre Europea de la pasada semana, el plan anticrisis y el Sáhara--, Gamarra ha censurado que el presidente del Gobierno haya dado "ese giro a espaldas" del Parlamento, provocando la "ruptura de 47 años de política consensuada" con respecto al Sáhara, que era "uno de los escasos temas en los que todos los grupos compartían una misma posición".

"La soledad se ve en el giro copernicano que ha dado en la relación con Marruecos. Pide unidad y patriotismo. ¿Dónde está su unidad y patriotismo en este tema? ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted de una manera responsable hubiera comparecido aquí previamente a plantear al Parlamento la posición de España en materia exterior?", ha interpelado.

Gamarra ha señalado que conocieron ese cambio de posición gracias a un comunicado de la Casa Real marroquí y ha subrayado que todo lo que "envuelve" al mismo es "uno de los acontecimientos más lamentables de la historia diplomática" español y pone de manifiesto que Sánchez "no es consciente de lo que representa España y sus más de cinco siglos de historia".

"Nunca ha sido capaz de manejar la política de vecindad con Marruecos", ha manifestado, para recordar el "affair Ghali" que llevó a la "peor crisis" con Rabat en décadas o cómo se suspendió una reunión de Alto Nivel prevista por las "irresponsables" declaraciones de su entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

La dirigente del PP ha afirmado que ahora, para salir del "atolladero con Rabat", Pedro Sánchez ha provocado "una crisis con Argelia, una crisis con su Gobierno y con todos los grupos parlamentarios". "Es decir, tratando de cerrar una crisis, ha provocado tres. Esto es muy difícil de superalo", ha proclamado, para añadir que quien tuvo la "ocurrencia" de esta gestión es un "auténtico fenómeno que debería estar ya fuera del Consejo de Ministros si es que está ahí".

Gamarra ha dicho que es "humillante" enterarse de lo sucedido por la Casa Real marroquí pero ha hecho hincapié en el "bochorno" que ha provocado el contenido de la misma porque "quien la ha escrito desconoce incluso la denominación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por no hablarle del resto de la redacción".

"¿Quién le hizo la carta? ¿Ha firmado usted lo que le han redactado otros? ¿Quiénes son esos otros? ¿Firmó la carta sin leer o es que desconoce hasta la denominación de su Ministerio de Asuntos Exteriores?", se ha preguntado, para añadir que lo que queda en duda es si el contenido de esa carta era "el que quería" Sánchez o el que le dictaron. "Sinceramente, España no merece esto y esta Cámara tampoco", ha exclamado, cosechado un aplauso de la bancada 'popular'.

Tras asegurar que esa carta "es una chapuza", ha echado en cara a Sánchez que ahora "trate de justificar que no ha sido un cambio de 360 grados de la política exterior ni la ruptura de un consenso tradicional en la política". A su entender, eso es "faltar al respeto a los miembros de la Cámara y al conjunto de los españoles".

La coordinadora general del PP ha subrayado que ningún presidente del Gobierno antes había dejado de apoyar la búsqueda de una solución para el Sáhara "justa, duradera y aceptable para todas las partes en el marco de Naciones Unidas". "Basta ya de manipular las palabras para tratar de justificar lo injustificable", le ha espetado, para añadir que "menuda manera tiene de querer pasar a la historia" porque "ninguno" de sus predecesores firmó una carta como ésa.

Gamarra ha resaltado que en esa "nueva etapa" que dice el presidente del Gobierno que se abre con Marruecos consiste en "aceptar expresamente que España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para la resolución del problema del Sáhara occidental".

"No solo ahí ha tomado partido por la solución de una de las partes, en este caso Rabat, sino que ha ido más allá de lo que han formado Francia o Alemania, que consideran este plan como una base pero no la base", ha resaltado, para añadir que en lenguaje diplomático ese artículo no es un detalle menor.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha preguntado a Sánchez si ha contestado Marruecos a su carta y si "le ha dado alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias" porque, según ha advertido, "integridad territorial no es lo mismo para España que para Marruecos".

También se ha referido a Argelia, "socio y amigo de España" y que es además su proveedor de gas, por lo que lo ocurrido no se produce en el mejor momento. "Estas circunstancias hacen que sea incomprensible que el ministro de Exteriores mienta a un país vecino, pero con usted al frente lo peor siempre está por llegar", ha finalizado.