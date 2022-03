Gamarra dice que Mañueco tiene manos libres para formar gobierno en CyL con un programa y no descarta la entrada de Vox

Subraya que "la clave" es el programa de gobierno y que tiene "absoluta confianza" en que Mañueco "va a hacer las cosas bien"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y nueva coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, tiene "manos libres" para formar gobierno en Castilla y León en base a un programa y no ha descartado que Vox pueda entrar en ese futuro gobierno.

Gamarra ha señalado que PP y Vox "son dos partidos muy diferentes" con una concepción de la política y de España "muy distinta", pero ha admitido que la configuración parlamentaria, municipal o autonómica que deciden los españoles en cada ámbito les puede llevar a "buscar fórmulas para garantizar la estabilidad de los gobiernos".

"Ahí, lo sabemos hacer muy bien sin renunciar a lo que es el PP y, por tanto, siempre desde lo que son nuestros principios", ha declarado la portavoz parlamentaria de los 'populares' en sendas entrevistas en TVE y Telemadrid, que ha recogido Europa Press.

"LA CLAVE" ES EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Gamarra ha indicado que en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, que es quien "ha ganado las elecciones", tiene "las manos libres" para negociar y formar un Gobierno que tenga "estabilidad" conforme a lo que han votado los castellanos y leoneses y en base a un programa de gobierno, "que es la clave".

"Por tanto, tengo absoluta y plena confianza en Mañueco porque va a hacer las cosas bien", ha señalado la portavoz parlamentaria de los 'populares' en sendas entrevistas concedidas a TVE y Telemadrid, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntada entonces si el PP no cierra la puerta a que haya consejeros de Vox en el Gobierno de CyL, ha respondido: "Creo que no es un no ni es un sí, es el momento en que nos encontramos. Creo que en política son muy importantes los tiempos, la calma, la serenidad y que no queramos adelantar acontecimientos cuando no se ha superado todavía la fase en la que estamos. Ahora es la fase de la negociación".

Según ha resaltado, Mañueco trabaja ahora en un programa de gobierno, donde "el centro sea los ciudadanos de Castilla y León", y luego tocará configurar ese gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente para que pueda salir adelante.

"Hay distintas opciones, él mismo las ha planteado: en solitario, un gobierno de coalición pero en minoría, un gobierno de coalición...", ha indicado, para insistir en que Mañueco tiene "la confianza absoluta para que pueda negociar y, por tanto, plantear lo que considere que es lo mejor para CyL".