Gamarra entiende la "situación personal" de Edmundo González y pide apoyo hoy en el Congreso para reconocerlo presidente

Tras asegurar Pons que Machado "ni se vende ni se rinde", dice que plantea que la "lucha sigue" para que haya democracia en Venezuela



MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que comprende la "situación personal" del opositor venezolano Edmundo González, tras su llegada a España en calidad de asilado político, pero ha avisado que "la lucha sigue para que impere la democracia en Venezuela". Por eso, ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios para que respalden hoy la propuesta del Grupo Popular que pide reconocerlo como presidente electo tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

"Yo creo que es perfectamente entendible la decisión y la situación personal de Edmundo González, pero para los demócratas españoles tenemos que seguir defendiendo la democracia en Venezuela", ha declarado Gamarra a los periodistas en Madrid antes de asistir al desayuno informativo organizado por el Círculo de Navarra.

Así se ha pronunciado después de que Edmundo González publicase este lunes una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España y en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que "cambien las cosas" y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.

Al ser preguntada por las palabras del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, asegurando que María Corina Machado "ni se vende ni se rinde ante la dictadura" y si González sí lo ha hecho, Gamarra ha dicho que no tiene nada que ver con eso y que "hay que entender" la situación personal de González. "Y nada más lejos de la realidad. Dicho esto, creo que es muy importante el paso siguiente que corresponde a todos los demócratas", ha apostillado.

"QUIEN GANÓ LAS ELECCIONES TIENE QUE GOBERNAR"

En este sentido, ha indicado que es "perfectamente entendible la decisión y la situación personal de Edmundo González", pero ha añadido que los demócratas españoles tienen que "seguir defendiendo la democracia en Venezuela", de forma que "quien ganó las elecciones tiene que gobernar".

Así, Gamarra ha destacado que el Pleno del Congreso debate y vota esta tarde una proposición del PP para el reconocimiento de Edmundo González como "presidente electo" de Venezuela. A su entender, los demócratas tienen "oportunidad" de votar esta propuesta y "ése es el camino que España tiene que liderar".

"Va a haber votaciones y va a haber decisiones en el ámbito internacional, en el ámbito europeo y España no puede quedar atrás ni mirar hacia otro lado", ha manifestado, para insistir que el reconocimiento de la victoria de Edmundo González es "el único camino".

A su entender, "en democracia aquellos que ganan no tienen que abandonar su país ni pedir asilo a ningún otro país". "Y esto yo creo que es la clave y sobre todo esa lucha sigue y eso es lo que viene a reconocer y lo que plantea en su tuit del día de ayer Esteban González Pons. La lucha sigue para que la democracia sea la que impere en Venezuela y que Maduro no siga ostentando un poder que su pueblo no le ha dado", ha proclamado.

En este sentido, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que los demócratas tienen que seguir defendiendo que haya democracia en Venezuela y es una tarea de la que no tienen que "desistir".

"Esta misma semana, España puede y debe pronunciarse, y debemos pronunciarnos en el Congreso de los Diputados, reconociendo la victoria de Edmundo González, la victoria de María Corina Machado, la victoria de aquellos que votaron libremente y que, como se ha podido comprobar, porque el régimen de Maduro no ha podido demostrar otra cosa, ganaron las elecciones. Y si ganaron las elecciones, deben gobernar", ha proclamado.

ESPERA QUE LOS DEMÓCRATAS ESPAÑOLES NO MIREN "PARA OTRO LADO"

En cuanto a si el PP tiene cerrados los apoyos para sacar adelante su iniciativa en el Congreso, Gamarra ha avisado que "no se trata de tener cerrados los apoyos" porque "esto es una cuestión que nos compete a todos".

"Nosotros desde el Partido Popular lo que esperamos es que los demócratas españoles no miremos hacia otro lado. Tenemos además unos lazos históricos con la comunidad venezolana", ha asegurado, para insistir en que espera que esta tarde haya en el Congreso "una mayoría democrática" que avale el resultado de las urnas y la victoria de Edmundo González.