Gamarra: "Es el Gobierno quien tiene que dar explicaciones de qué hacían los Rodríguez en la residencia de embajador"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios, en la sede nacional del PP, a 4 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Durante su comparecencia, la secretaria general del PP ha asegurado que no se cree la promesa del jef - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este viernes en Logroño que "es el Gobierno quien tiene que dar explicaciones de qué hacian los Rodríguez, ni más ni menos, en la residencia del embajador" de España en Venezuela.

Gamarra, que ha asistido este mediodía en la capital riojana al lanzamiento del cohete con el que se han iniciado las fiestas de San Mateo y la Vendimia, ha respondido de este modo a preguntas de los medios de comunicación tras lo ocurrido en la Embajada de España en Venezuela relacionado con la salida del país del candidato opositos Edmundo González.

"Estamos en San Mateo y aquí hemos venido a disfrutar de estas las fiestas, les invito a que las disfruten también. Si alguien tiene que dar explicaciones es el Gobierno sobre qué hacían en la residencia del embajador los Rodríguez, nada más y nada menos, y sobre qué ocurrió allí", ha dicho literamente, en alusión a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Dicho esto, la 'número dos' del PP ha aprovechado para desear a todos "un feliz San Mateo", afirmando que "estáis en la mejor ciudad del mundo, no sé si lo sabéis, en las mejores fiestas del mundo, en la mejor ciudad del mundo".

De modo que, en sus palabras, "lo más importante es que empieza una semana importantisima para Logroño y para La Rioja, y con este buen ambiente desear a todo que disfruten y que celebren el orgullo de ser logroñeses y de ser riojanos".

"La vendimia significa lo que somos, de dónde venimos, nuestras raíces, nuestra pertenencia a una comunidad autónoma que tiene una esencia que está basada en un producto que nos hace mundialmente conocidos como es el vino y que sobre todo se construye día a día con el trabajo generación tras generación de los hombres y mujeres que desde la tierra hasta cualquier parte del mundo producen y cuidan las viñas para que al final seamos capaces de elaborar los mejores vinos del mundo", ha añadido.

Por eso, Gamarra ha concluido afirmando que "así que a mí solo me queda decirles a los logroñeses que disfruten este San Mateo, que lo disfrutemos todos de una manera sana y sobre todo que aquellos que no sean de Logroño y puedan y tengan tiempo, que no duden en venir a disfrutar de nuestros vinos, de nuestra tierra, de nuestra alegría y, sobre todo, de nuestra convivencia".