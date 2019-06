Gamarra pide "responsabilidad y madurez" a Vox y Cs y avisa que tendrán que dar explicaciones si frustran acuerdos

Publicado 26/06/2019 10:16:18 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido este miércoles "responsabilidad y madurez" a Vox y Ciudadanos para llegar a acuerdos en Madrid y ha avisado que "todos" tendrán que dar explicaciones si frustran un gobierno de centroderecha.

En declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, la dirigente del PP ha señalado que su partido "hará todo lo que tenga en su mano para que haya gobiernos" y, frente a los ataques cruzados entre Vox y Ciudadanos, ha recalcado la responsabilidad de "todos" de llegar a "puntos de encuentro". "No es el camino los bloqueos porque frustra la confianza depositada en una serie de partidos", ha subrayado.

Gamarra ha defendido que el PP sigue una línea de "trabajo, madurez, repsonsabilidad y política útil" para atraerse a ambas formaciones en un gobierno alternativo a la izquierda.

"Si no fuera por la capacidad negociadora del PP, no serían posibles gobiernos que cuentan con apoyos de tres partidos, y que puedan aplicar políticas como la bajada de impuestos o la libertad económica y educativa", ha señalado.

Pero ha recalcado que "no solo le corresponde" esa responsabilidad al PP, sino al resto de partidos con los que conversa y ha insistido su formación seguirá negociando. "Cumplimos nuestra palabra y no tenemos duda de que los acuerdos son posibles, si se quiebra, quien los quiebre tendrá que dar explicaciones a los votantes y a la sociedad", ha advertido, diciendo que en este contexto no caben "posiciones maximalistas".