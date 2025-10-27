Gamarra pide a Sánchez que siga el ejemplo de Guardiola tras romper Junts: "Sin mayoría, no puedes estar en el Gobierno"

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, a su llegada al ingreso del ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Jaime Alfonsín Alfonso como académico de número, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que siga el ejemplo de la presidenta extremeña, María Guardiola, quien ha adelantado las elecciones autonómicas al 21 de diciembre ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos.

"Cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno", ha asegurado Gamarra en declaraciones a los medios antes de asistir a una jornada organizada por 'La Razón' sobre Justicia.

La dirigente del PP ha apoyado la decisión de la dirigente extremeña porque, ante el "bloqueo" de la oposición y los grupos que apoyaron su investidura --Vox-- a "la posibilidad de gobernar" en la comunidad, el camino son las elecciones y dar la voz y la palabra a los ciudadanos para que puedan resolver esta situación" a través de las urnas.

"Lo que queda claro es que María Guardiola no es Pedro Sánchez, del mismo modo que el Partido Popular no es el Partido Socialista", ha indicado Gamarra, que ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez utilice a los ciudadanos "como rehenes en una situación de debilidad y de bloqueo parlamentario".

"En el Gobierno hay que estar para gobernar y, por tanto, para servir. Y en ese sentido, cuando se producen situaciones de bloqueo hay que tener valentía, como ya ha demostrado María Guardiola, y que sean los ciudadanos los que resuelvan esta situación en las urnas y convocar elecciones", ha argumentado.

Sobre la ruptura de Junts con el Gobierno, Gamarra ha reclamado que toca esperar hasta el jueves cuando se pronuncien las bases del partido de Carles Puigdemont, si bien ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya avisó en la investidura de Sánchez que la legislatura "era y es un gran error" porque "cuando no tienes un respaldo parlamentario no puedes gobernar".

La dirigente del PP ha reiterado que el Gobierno de España no tiene "presupuestos ni una mayoría" para gobernar, por lo que ha insistido en que se le dé la palabra a los ciudadanos para resolver las cosas "democráticamente, que es en las urnas".