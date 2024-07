Gamarra ve "irresponsable" a Vox porque romper pactos con el PP por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa"

Considera que la ruptura sería un paso "absolutamente desproporcionado" y "más suena a una coartada que a otra cosa"



MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que Vox está actuando de forma "irresponsable" por plantear el "órdago" de romper los pactos autonómicos por el hecho de que las comunidades vayan a acoger "entre 10 y 30 menores no acompañados" cada una. A su entender, se trata de un paso "absolutamente desproporcionado" que suena a "excusa" y a "coartada".

"Por tanto, creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable sólo por plantear un órdago de estas características cuando creo que quiere romper por otras circunstancias. Serán ellos los que tengan que dar explicaciones a sus votantes y a los ciudadanos", ha asegurado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Gamarra ha criticado además que Vox pretenda romper por aplicarse "el principio de solidaridad entre comunidades autónomas" cuando "el problema no es éste" sino "no atajar la inmigración irregular por parte del Gobierno de España". Por eso, ha indicado que ese posible paso de Vox es "absolutamente desproporcionado" y "más suena a una excusa y a una coartada que a otra cosa".

La 'número dos' del PP ha insistido en que "nadie se puede creer" que Vox vaya a dar este paso por los menores migrantes cuando en las cinco comunidades autónomas en las que tienen pactos se han estado dando acogida a menores no acompañados, aplicando el principio de solidaridad. "Creo que evidentemente ésta no puede ser la causa. Tendrán que dar las explicaciones oportunas", ha abundado.

Gamarra también se ha preguntado cómo van a justificar la ruptura de unos pactos autonómicos que funcionan y dan estabilidad a 11 millones de españoles. En cualquier caso, ha trasladado tranquilidad a los ciudadanos sobre el paso que darán sus presidentes autonómicos en caso de producirse esta ruptura, ya que, según ha dicho, darán estabilidad a sus gobiernos "en el marco que tengan que hacerlo".

TOMAR MEDIDAS COMO EN ITALIA O GRECIA

Gamarra ha defendido la solidaridad "mientras haya recursos" y ha reclamado responsabilidad al Gobierno de España porque el problema es "atajar la inmigración irregular", que es competencia del Ejecutivo. "El Gobierno no puede mirar hacia otro lado, del mismo modo que Vox no puede decir que es muy patriota y dejar tirados a unos menores que no tienen la culpa de nada", ha declarado.

En este punto, la dirigente del PP ha exigido al Ejecutivo que active todos los mecanismos europeos de ayuda y tome medidas como en Italia o Grecia que han frenado la inmigración. "Cinco ministerios implicados y no asumen la cuestión", ha manifestado.

Además, Gamarra ha criticado que el Gobierno acuse al PP de racistas y xenófobos mientras a sus socios de gobierno de Junst y ERC, que le "chantajean" para seguir en La Moncloa y se niegan a aceptar menores no acompañados, "les pongan la alfombra roja".

"Si Junts y ERC le exigen que a Cataluña no vaya nadie, que no lleguen menores no acompañados a esa comunidad autónoma, esto se asume con total normalidad y no pasa nada", ha criticado, para denunciar que los "chantajes y las amenazas" sean parte "cotidiana" de la política española con Pedro Sánchez cuando ese reparto debe competer a todos.