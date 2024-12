Gan Pampols: "Cuando los programas estén en marcha y los hitos se vayan cumpliendo, mi trabajo habrá terminado"

Propondrá a los partidos que aporten personas para incorporarse a la reconstrucción: "No hay color, hay unidad de acción"

VALENCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado que cuando los programas puestos en marcha para la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre estén "en marcha y en funcionamiento", su trabajo en el Consell "habrá terminado".

"Cuando esté planificado y los programas estén en marcha y en funcionamiento y los hitos se vayan cumpliendo, le diré al presidente (Carlos Mazón) que mi trabajo ha terminado", ha expuesto en rueda de prensa este lunes para presentar su departamento y los objetivos del mismo.

Así, ha avanzado que, cuando la situación de reconstrucción tras la dana se haya "normalizado", convocará "una rueda de prensa y me despediré de ustedes", en alusión a los medios de comunicación, porque, según ha señalado, su departamento "no tiene continuidad". "Es un estado de excepción administrativo", ha sostenido.

Sobre la estructura de su vicepresidencia y la de la Conselleria de Emergencias e Interior, ha especificado que no se trata de una "división pura" y van a "coexistir" durante algún tiempo en "algunos sitios" afectados por la dana. "La emergencia es cuando el normal funcionamiento ha desaparecido y se toman medidas de carácter excepcional para restituir las condiciones mínimas", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las consellerias continúan con su "trabajo ordinario" porque la Comunitat Valenciana "sigue funcionando" y ha valorado que el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha "pretendido que todos los esfuerzos se concentren en un solo punto" para la reconstrucción. "No vacío las consellerias, solo me llevo a los que desarrollan el plan de reconstrucción y, cuando terminen, vuelven", ha matizado.

PEDIRÁ A LOS PARTIDOS QUE PROPORCIONEN TÉCNICOS

En este marco, ha anunciado que propondrá a los grupos parlamentarios de Les Corts que "aporten personas" y "proporcionen técnicos" para incorporarse a la reconstrucción y se ha mostrado "firme convencido" de que esto "no es una pose". "Aquí no hay color, hay unidad de esfuerzo para que todo esto salga adelante, esto solo es para los valencianos", ha remarcado. "Primero, si quieren o no. Y si quieren, lo mejor que tengan a nivel de trabajo", ha precisado.

Preguntado por si ha visitado las zonas afectadas, ha indicado que empieza este mismo lunes a recorrer los municipios, el primero de ellos Massanassa, y a lo largo de esta semana y la próxima irá "de más a menos". También ha asegurado que le gustaría mantener una reunión con todos los alcaldes, pero ha reconocido que no resultaría "productivo ir alcalde por alcalde y pueblo por pueblo". "No quiero medios --de comunicación--, quiero trabajar porque esto no es para fotos", ha señalado.

"MEJOR EMPEZAR POR BUEN PIE"

Preguntado por su opinión ante las críticas lanzadas por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, contra el Gobierno de España por las ayudas a los afectados, Gan Pampols ha asegurado que él no tiene "afiliación política" ni "ninguna tendencia partidista". "Mi único trabajo aquí es conseguir unidad de esfuerzo entre todas las administraciones", ha avisado.

De hecho, ha afirmado que tampoco tiene "ninguna crítica que hacer hasta que algo afecte a lo que directamente" tiene que hacer y ha añadido: "Si quiero trabajar con alguien, mejor empezar con buen pie".

Mientras, interpelado por la posición de Vox --exsocio de gobierno del PP en el Consell-- sobre el cambio climático y ante la necesidad de que esta formación apoye los presupuestos de la Generalitat para que salgan adelante, Gan Pampols ha afirmado que él no se ha reunido "con nadie" y que no le corresponde "hablar" con esta formación. "No he hecho ningún pacto con Vox", ha esgrimido.

Y ha enmarcado la postura de este partido en la "libertad de opinión", aunque ha asegurado que él sí que "entiende" que el cambio climático existe porque hay "estadísticas" que revelan "un mayor número de fenómenos climatológicos catastróficos" mientras "la temperatura del mar se eleva" y ha rechazado "entrar en el debate científico de si es cíclico o no". "No entro en nada de eso", ha zanjado.