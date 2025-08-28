García acusa a las CCAA del PP de solo "insultar y echar balones fuera" y no hacerse cargo de sus competencias

Acusa a los barones 'populares' de no invertir suficiente en la prevención y extinción de incendios

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este jueves al las comunidades autónomas PP de solo saber "insultar y echar las culpas y echar balones fuera" con sus criticas a la gestión de los incendios del Gobierno, a la vez que no se hacen cargo de sus competencias y no invierten suficientes recursos para la prevención y extinción de incendios.

"Nos encontramos con unos presidentes del PP que cuando tienen que hacerse cargo de sus competencias lo único que saben hacer es insultar, en primer lugar y echar las culpas y echar balones fuera, en segundo, sin hacerse cargo de ellas. Y esto es lo que no podemos tolerar", ha criticado García en declaraciones en el programa 'En Boca de Todos', recogidas por Europa Press.

También ha calificado las críticas de 'Génova' a la gestión de los incendios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como una "estrategia de desenfoque" con la que los 'populares' evitan hablar de competencias que son "exclusivas" de los gobiernos autonómicos.

De esta forma, García ha señalado que han sido los barones del PP quienes no han invertido en "la prevención, la vigilancia y la extinción" de los fuegos, lo que los hace responsables de "la gravedad con la que han sucedido" dichos incendios.

Así, la ministra de Sumar ha acusado al PP de "volver al mismo guión" con el que rechazan las consecuencias de la crisis climática mientras acusan al Gobierno de "politizar", después de que los de Alberto Núñez Feijóo hayan asegurado que el PSOE estaba sacando "rédito político" de los incendios.

"Desde hace muchísimos años, no son pocos los científicos, los ecologistas y los partidos políticos que venimos avisando de las consecuencias de la crisis climática. Nos han llamado ideológicos, que estamos politizando", ha añadido.

CONTESTA A TELLADO

Además, ha contestado a las críticas del secretario general del PP, Miguel Tellado, que acusó a Sánchez de haber ido a visitar a los operativos de control de incendios "una semana después" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Me gustaría preguntarle al señor Tellado dónde estaban sus presidentes y dónde estaban las inversiones que tenían que haber estado haciendo", ha apuntado la ministra.

García ha lamentado que el PP "lo único que es capaz de hacer" es insultar al presidente del Gobierno, a la directora de Protección Civil, o "a quien pase por ahí", calificándolos de "hooligan, aprovechado, gorrón". "¿Le habéis oído alguna solución al señor Tellado?", ha concluido.