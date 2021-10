García Albiol aparece en los 'Pandora Papers' por una sociedad en Belice activa hasta 2015

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona y expresidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, se suma a la lista de rostros conocidos vinculados a los 'Pandora Papers', según ha revelado 'La Sexta' y 'El País'.

Según estos medios, García Albiol recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice --un conocido paraíso fiscal al norte de Centroamérica-- en el año 2005 siendo ya un alto cargo del Partido Popular de Cataluña. Esta sociedad se mantuvo activa, según detalla 'La Sexta', hasta diciembre de 2015, después de que Albiol perdiera la alcaldía de Badalona --y entregara el bastón de mando a Dolors Sabater--.

Este poder, que fue tramitado a través de una gestora andorrana vinculada al banco Andbank, era un escrito abierto y genérico de 23 puntos que permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero, administrar todos sus bienes, abrir cuentas corrientes en su nombre o tomar créditos o préstamos. Eso sí, se desconoce el empleo que pudo darle el alcalde de Badalona al mismo o si lo utilizó.

En concreto, Albiol recibió el documento para gestionar con amplias facultades la sociedad Luverne International cuando ya formaba parte de la Ejecutiva popular como secretario de Política municipal.

Esta sociedad fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galinde y Lee (Alcogal) --uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación--. Como directores aparecen Edgardo E. Díaz y Myrna Navarro, nombres que ya han aparecido en la documentación de esta firma dedicada a la creación de mercantiles offshore y que también están vinculados a otros como el de Pep Guardiola o Miguel Bosé.

Según los informes que han recavado los periodistas, el 9 de diciembre de 2015 se ordenó la disolución de Luverne International.

"NO HE COBRADO NI UN EURO"

Según recoge 'La Sexta', Albiol ha reconocido la existencia de este poder y ha explicado que unos conocidos de su entorno familiar se lo ofrecieron y él aceptó con el objetivo de hacer negocios en Centroamérica que nunca ocurrieron.

En la misma línea, el alcalde señala que él no obtuvo rendimientos de esa sociedad y que no ha cobrado "ni un euro". Cuestionado sobre quién estaba en la sociedad o quiénes eran los accionistas, Albiol no ha dado explicaciones.

La macroinvestigación internacional llevada a cabo por periodistas de más de 100 países en la que han participado el diario 'El País' y 'La Sexta', han examinado 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades 'offshore'.

Esta colaboración periodística ha destapado una larga lista de personalidades, políticos, artistas y deportistas que habrían utilizado paraísos fiscales para gestionar sus patrimonios a espaldas de Hacienda. Entre otros nombres que figuran en esta lista destacan Shakira, Francisco Correa, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Miguel Bosé o Mario Vargas Llosa, que habrían creado sociedades en paraísos fiscales para disfrutar de una total opacidad en sus empresas.