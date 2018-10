García Egea dice que la "nefasta gestión" de Sánchez es la "oposición más eficaz" a Susana Díaz, Ximo Puig y García-Page

Publicado 05/10/2018 13:39:15 CET

Cree que el PSOE está en una operación de "salvar a Sánchez a toda costa" para seguir en Moncloa, aunque sea con los PGE del PP

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado la "nefasta gestión" que está realizando en España el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, en su opinión, se ha convertido en la "oposición más eficaz" a los Gobiernos socialistas de Susana Díaz (Andalucía), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha).

En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, García Egea ha indicado que las políticas de Sánchez se han convertido en el "mayor de los problemas" para esas regiones. En el caso de la andaluza Susana Díaz, que puede convocar comicios en breve, ha recalcado que tiene un "un grave problema".

"Creo que Susana Díaz está mirando de reojo a Pedro Sánchez porque lo que está haciendo Pedro Sánchez no le viene bien a ningún presidente autonómico del Partido Socialista. Pedro Sánchez está haciendo la oposición más eficaz que se puede hacer contra Susana Díaz, contra Ximo Puig y contra García-Page", ha manifestado.

PIDE ELECCIONES GENERALES CUANTO ANTES

El 'número dos' del PP cree que Sánchez quiere "seguir atornillado al sillón" de la Moncloa aunque no tiene "el menor interés en gobernar ni en tomar decisiones". "No quiere gobernar España sino simplemente ser", ha apostillado.

Dicho esto, ha indicado que al PP "le interesa, como al resto de España, que Sánchez salga cuanto antes de la Moncloa" y deje de "dañar la imagen, el prestigio internacional y la capacidad de atracción de inversiones". En su opinión, España se ha visto resentida por los "continuos bandazos" del presidente del PSOE.

"Cuanto antes convoque elecciones mejor para todos, mejor incluso para él porque dejará de ser recordado como el presidente que arruinó el país", ha enfatizado el secretario general de los 'populares'.

Después de que el miembros del Gobierno del PSOE como José Borrell no haya cerrado la puerta a gobernar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PP prorrogados, García Egea ha señaldo que se está una "operación de salvar a Pedro Sánchez a toda costa" y evitar que se convoquen elecciones.

"Sabemos la poca delicadeza que tiene el señor Sánchez al copiar medidas de otros, ahora tampoco nos sorprende mucho que ahora Sánchez plagie los Presupuestos del PP, gobierne con ellos y se sienta cómodo gobernando", ha afirmado.

García Egea ha insistido en que Sánchez debería convocar elecciones "no solo por la contestación social" y la "desaceleración" económica, sino porque "Cataluña se le ha ido de las manos" y su política está consistiendo en dar "bandazos".

En cuanto a si el PP podría plantearse una moción de censura para echar a Sánchez del Gobierno, ha señalado que su partido cree que ese "no es el camino" y que lo que es necesario es que los españoles puedan votar en las urnas. "Nosotros no somos como ellos", ha apostillado, para añadir: "Para nosotros la política no es un mercado persa".

NO COMENTA LA CONDENA A RODRIGO RATO

Al ser preguntado cómo influye en el nuevo PP que el Tribunal Supremo haya confirmado los cuatro años y medio de prisión para el exvicepresidente económico Rodrigo Rato, García Egea ha asegurado que no "suele comentar las decisiones de la Justicia" y que es "respetuoso" con las mismas. "Siempre intento que la Justicia haga su trabajo y los políticos puedan hacer el nuestro", ha apostillado.

En cuanto a los audios del excomisario José Manuel Villarejo y si puede haber preocupación en su partido, García Egea ha indicado que en el PP "no hay la más mínima preocupación". Dicho esto, ha defendido de nuevo la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por "mentir descaradamente" a los españoles sobre su relación con el expolicía.