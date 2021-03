Garzón avisa a Gabilondo que si dan los números tendrá que pactar con Iglesias y le pedirán subir impuestos a los ricos

Ve "táctica política" para captar votos de Cs en las afirmaciones del candidato del PSOE y espera que "no sean determinantes el día después"

Asegura que está "muy contento" con la decisión de Iglesias y que el Gobierno de coalición está preparado para durar toda la Legislatura

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha advertido al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que "si dan los números", tendrá que pactar con todas las izquierdas, lo que implica pactar con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En cuando a la afirmación del dirigente socialista de que no va a subir los impuestos, Garzón precisa que en este momento no va a poner líneas rojas, pero le avisa de que Unidas Podemos siempre defenderá más fiscalidad para los que más tienen y le recuerda que "la mayoría del PSOE" lo comparte.

En una entrevista con Europa Press, el recién reelegido coordinador de IU considera que las afirmaciones de Gabilondo, tras convocarse las elecciones en Madrid para el 4 de marzo, son una "táctica política encaminada a captar el voto de Ciudadanos".

"Creo que hay una táctica política encaminada a captar voto de Cs, legítima, pero creo que lo importante es que eso no sea determinante a la hora del día después", ha afirmado Garzón para dejar claro que "si dan los números a la hora de formar gobierno con todas las izquierdas eso es lo que hay que hacer" en la comunidad de Madrid.

Por ello, prefiere creer que "no es verdad" la afirmación de que no pactará con Iglesias, y que esa idea "no se va a materializar" porque considera que España necesita "soluciones de izquierdas", para lo que ve necesario "el acuerdo de partidos diferentes" que están en ese espectro político, frente a la derecha de Díaz Ayuso que ha calificado de "radical y nacional populista".

CUALQUIER COSA QUE NO SEA PACTAR CON LAS IZQUIERDAS ES EXTRATERRESTRE

En su opinión, "cualquier cosa que no pase por ahí, cualquier cosa que sea vetos, me parece extraterrestre, se sitúa fuera del sentido común de la gente de izquierdas".

El ministro también se ha referido a las declaraciones de Gabilondo en las que asegura que él es un "verso suelto de la izquierda" y que no va a subir los impuestos a los madrileños. Una afirmación que la presidenta de Madrid dice que es mentira porque lo llevaba en el programa electoral.

Alberto Garzón dice desconocer si es cierto que Gabilondo es un verso suelto de la izquierda, pero tiene "buena imagen" de él y le considera una "persona íntegra". Sin embargo, reafirma que la posición de Unidas Podemos es la de que tienen que pagar más impuestos quienes más tienen, "las clases altas, las grandes empresas y las grandes fortunas".

Y aunque admite que en este momento no va a "poner líneas rojas" porque es un "futurible" la posible negociación para gobernar en Madrid con el PSOE, sí precisa que Unidas Podemos "siempre" defenderá que debe contribuir con sus impuestos quien más tiene y afirma que "la mayoría del PSOE comparte" esto.

Argumenta, en este sentido, que instituciones como el FMI o la OCDE recomiendan subir determinados impuestos a las clases altas y grandes corporaciones para "poder financiar las políticas de respuesta a la pandemia". "Esto --señala-- no lo están diciendo unos cuantos rojos de ultraizquierda, lo están diciendo organizaciones internacionales que han tenido un predicamento muy importante en los últimos años".

PROPONE QUE LOS QUE MÁS TIENEN HAGAN UN "ESFUERZO PATRIÓTICO"

Y este planteamiento, recalca, lo comparte la coalición: "Creemos que hay que bajar los impuestos a la gente sencilla, humilde y subirselos a la gente que más tiene y que tiene que hacer una especie de esfuerzo patriótico para protegernos de la pandemia y poder reactivar la economía".

Recuerda, además, que esto es lo que dice el artículo 131 de la Constitución que es el que habla de la progresividad fiscal. Por lo tanto, considera que lo lógico es defender subir impuestos a los que más tienen "especialmente en una comunidad como la de Madrid, que los ha bajado sistemáticamente en las últimas épocas" y eso, añade, "no son coordenadas únicamente de la izquierda".

MUY CONTENTO CON LA DECISIÓN DE IGLESIAS Y RECHAZA BICEFALIA

El coordinador general de IU también se ha referido a la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno y presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. "Yo estoy contento", afirma y remacha "la decisión de Pablo Iglesias es una decisión de la que tenemos mucho que aprender".

En este sentido, asegura que lo que ha hecho "pasando de vicepresidente del Gobierno a asumir la defensa de los valores de izquierdas frente a la punta de lanza de la política reaccionaria en España que es Díaz Ayuso, es algo verdaderamente honorable y al mismo tiempo demuestra que en política se está donde hace falta".

En cuanto a la decisión de Iglesias de designar a Yolanda Díaz como candidata a su sucesión en Podemos, asegura que conocía la situación, lo que Iglesias iba a anunciar y cree que la ministra de Trabajo es probablemente el mejor activo público de Unidas Podemos.

Dice de ella que es una persona con un "gran bagaje, una gran experiencia acumulada" y que "durante mucho tiempo ha representado a IU en las instituciones, durante más de 17 años", por lo que tiene una "experiencia notable", eso es un "valor en alza" y cree que está haciendo un "trabajo impresionante" en el Ministerio que dirige.

SUCESIÓN FORMA PARTE DE UN MODELO HEREDITARIO

En su opinión, si ella quiere asumir el rol que le ha propuesto Iglesias "lo va a hacer extraordinariamente bien". Pero no quiere hablar de "sucesión" porque cree que eso forma parte de un "modelo hereditario" que no tiene cabida en una organización democrática.

No obstante, y al ser preguntado si esta designación se parece al "dedazo" que la izquierda atribuye al PP para designar cargos, asegura que "hay que esperar a los procedimientos" y los mecanismos de elección porque es la militancia la que elige. Y aunque afirma que se puede presentar cualquier otro militante para disputar la secretaría general, reconoce que "Pablo es una persona que tiene una voz acreditada".

Eso sí, ante la posibilidad de que se produzca una bicefalia entre Iglesias y Yolanda Díaz como candidata, asegura que los dirigentes de Unidas Podemos no van "a su bola", sino que establecen las estrategias de forma coordinada. "Ninguno de nosotros hace las cosas a su pleno antojo porque somos representantes de colectivos", asevera.

"Hasta el día de hoy no he visto ninguna tensión entre Pablo Iglesias o Yolanda Díaz conmigo, cuando existen algunas diferencias las trabajamos y nos ponemos de acuerdo y trabajamos conjuntamente", alega.

No aclara si prefiere que se confirme lo más pronto posible el liderazgo de Yolanda Díaz: "tendremos que ver cuándo corresponde y en estos tiempos es muy difícil predecir cualquier cosa". No obstante, admite que "de momento" tienen calma porque están por delante las elecciones en Madrid.

PREPARADOS PARA DURAR TODA LA LEGISLATURA

El ministro de Consumo admite que "discrepancias hay" en el Gobierno de coalición dado que Unidas Podemos tiene muchas "diferencias con el PSOE". Pero cree que "el Gobierno de coalición tiene visos de durar todo lo que haga falta" y está preparado para "durar toda la Legislatura".

Defiende como "buena" la relación entre los Ministerios y quita hierro a las "tensiones" alegando que "no son distintas" de las que se producen en cualquier gobierno de coalición del mundo.

"Naturalmente, no tengo una bola de cristal, no se lo que puede suceder en un país tan abierto políticamente pero nuestro objetivo es cumplir el acuerdo de coalición", remacha. Eso sí, defiende que se cumplan los acuerdos del Gobierno de coalición y admite que se "tensionan" cuando ven que hay un incumplimiento.