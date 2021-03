Garzón ve a Ayuso como la gran exponente del "nacionalpopulismo" y destaca que la izquierda está lista para los comicios

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que la izquierda está preparada para afrontar el adelanto electoral en Madrid para ofrecer una alternativa basada en la "defensa de la democracia" y los servicios públicos ante la actual presidenta de la Comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, a quien ha definido como la dirigente "más comprometida" con el "nacionalpopulismo" que enarboló el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Por otro lado, ha enmarcado estos comicios dentro de la "pugna muy fuerte" en el espectro político de la derecha y en la voluntad del PP de tratar de apropiarse del electorado de Ciudadanos, llegando incluso a actitudes "profundamente corruptas" en Murcia al valerse del "transfuguismo" con claro fin "electoral".

Durante su intervención en un evento telemático organizado por Nueva Economía Fórum, Garzón ha relatado que la decisión de Ayuso de adelantar los comicios no le ha cogido de sorpresa, al entender que "era previsible" y un "escenario que se veía venir" desde hace "bastante tiempo", tal y como ha manifestado el exvicepresidente regional y líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado.

Por tanto, la moción de censura que tratan de impulsar PSOE y Cs en Murcia, aunque tres diputados ya expulsados de la formación naranja han dicho que no la secundarán y se han sumado al ejecutivo liderado por el popular Fernando López Miras, es la "excusa" que se ha empleado en Madrid para activar esta estrategia, que tiene como objetivo apropiarse en Madrid del espacio electoral del partido dirigido por Inés Arrimadas.

En esta línea, Garzón ha augurado que en esa lucha el PP "lleva las de ganar" en Madrid, aunque también ha analizado con "enorme preocupación" la evolución de Ayuso, la representante política "más significada" con la "línea nacionalpopulista" que ejemplifica el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

CS PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE TENER UN "PAPEL HISTÓRICO"

Además, ha señalado que Cs ha perdido la "oportunidad de jugar un papel histórico" en España, que ha carecido siempre de un partido "liberal" en el sentido clásico. Una posición que, según su análisis, algunos dirigentes de la formación naranja intentaron, pero finalmente el expresidente de Cs Albert Rivera dio un giro hacia la "crispación" para competir con el "electorado de extrema derecha del PP" y cuyo resultado fue el ascenso de Vox.

En consecuencia, el espacio político de Unidas Podemos afronta como un "reto muy importante" los comicios en Madrid, ante lo cual ya ha activado su maquinaria electoral que articule una "alternativa" para confrontar ante Ayuso.

De momento, IU Madrid ha pedido que se explore la opción de una candidatura de unidad a la izquierda alternativa al PSOE, es decir, una confluencia entre Unidas Podemos y Más Madrid.

A su vez, las opciones de que la portavoz de este espacio político en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, repita como candidata se están evaluando ante el riesgo de que se confirme por el Supremo la sentencia de inhabilitación para ser elegida como cargo público que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

CATALUÑA: "LA ENÉSIMA REPETICIÓN DE LO MISMO"

En cuanto a la conformación de la gobernabilidad en Cataluña, Garzón ha opinado que el horizonte se encamina hacia la "enésima repetición de lo mismo", es decir, un nuevo Govern entre ERC y Junts que, a su juicio, supondrá de nuevo "parálisis" en lugar de "soluciones" para los catalanes.

El líder de IU ha destacado que había una perspectiva diferente mediante la alianza de formaciones de izquierda mediante un acuerdo entre ERC, PSC y En Comú Podem de cara a "no repetir errores". No obstante, ha lamentado que "algunos no han querido hacerlo", en referencia a las posiciones de ERC y PSC.