'Génova' cree que su querella contra el PSOE, aunque sea archivada, ha cumplido su objetivo

Avisa que no va a funcionar la estrategia del PSOE porque Gürtel o Púnica están "amortizados" mientras "quedan muchos años de Koldo"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo contempla la posibilidad de que el juez decida archivar la querella que presentó este lunes contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, relativiza el coste que podría suponer ese archivo por entender que su obligación es pedir que la Justicia investigue cualquier "indicio" de posible corrupción, dado que están ante un "escándalo de dimensiones desconocidas", según fuentes del partido.

"Estamos en la vía de desgastar a Sánchez", han reconocido fuentes de la cúpula del PP, que han insistido en que el objetivo de la oposición es controlar al Gobierno y pedir que se investigue la presunta corrupción que puede haber detrás de la entrega de "bolsas de dinero en metálico en Ferraz" a "cambio de favores" políticos.

En concreto, la querella se fundamenta en dos testimonios anónimos recogidos por 'The Objective' el pasado 10 de octubre que desvelaron el presunto pago de 90.000 euros al PSOE para conseguir una licencia para una empresa de hidrocarburos.

"Lo que no vamos a hacer, obviamente, es quedarnos de brazos cruzados, y máxime cuando el Gobierno no da explicaciones", se defendió este martes el portavoz del PP, Borja Sémper, que recalcó además que su querella "entra dentro de los cánones y del procedimiento normal en un Estado de Derecho y una democracia". Además, dijo que el PP ve una "veracidad razonable" en los testimonios anónimos en los que se basa esa querella.

Después de que Alberto Núñez Feijóo reuniera de urgencia el domingo a su comité de dirección ante la "gravedad" de la situación y anunciara esa querella contra el PSOE, fuentes del PP minimizan el coste que puede tener su no admisión a trámite.

"Nunca es más grande el archivo que la presentación. Ni la desimputación que la imputación", han indicado fuentes 'populares', que han destacado además cómo consiguieron acaparar el foco mediático con ese anuncio el domingo y el lunes.

EL PP PIDE PERSONARSE EN EL CASO DE LOS HIDROCARBUROS

El PP ha solicitado personarse en la causa abierta por el supuesto fraude de hidrocarburos que investiga el juez Santiago Pedraz, un caso por el que ya ha ingresado en prisión el empresario Víctor Aldama, comisionista del 'caso Koldo'.

Así, los 'populares' han realizado esta petición de personación en la querella que presentaron ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE, Aldama y Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

En la dirección nacional del PP hacen hincapié en que en este momento "nadie del PSOE ha negado la entrada en Ferraz de una persona vinculada a la trama de hidrocarburos" sino que se ha limitado a asegurar que la ley de protección de datos les obliga a borrar cada 30 días los registros de visitas a su sede.

'GÉNOVA' CREE QUE NO VA A FUNCIONAR LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

Después de una tensa sesión de control en el Pleno del Congreso, en la que los ministros y el PSOE han enumerado los casos de corrupción del PP y sus "38 causas pendientes", fuentes del equipo de Feijóo han advertido de que esa estrategia de arrojar a Feijóo casos del pasado no va a funcionar porque ya les pasaron factura en las urnas y los dan por "amortizados". "Ya hemos pagado por ellos", han sentenciado a Europa Press fuentes del PP.

Así, han recordado que el PP perdió gobiernos autonómicos como el de Baleares o el de la Comunidad Valenciana en su día y ahora vuelven a estar en el poder en esos territorios. Es más, en 'Génova' han destacado que también Feijóo ganó las elecciones al PSOE hace un año y, por lo tanto, los ciudadanos no le "asocian con esos casos de corrupción" que afectaron en el pasado al PP.

Fuentes del equipo de Feijóo han reconocido que esta estrategia de ataque del PSOE era la que esperaban, pero han subrayado que no les "incomoda" porque creen que no tiene recorrido y no va a ningún lado. "Ni Sánchez tiene la culpa de Filesa ni Feijóo de la Púnica o Gürtel. Pero de Koldo sí tiene la culpa Sánchez", han apostillado las mismas fuentes.