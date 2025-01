'Génova' garantiza que Feijóo no viajará a otro país para verse con Puigdemont": "Cosas raras que nadie espere del PP"

Sémper dice que la moción de censura es "más necesaria que nunca" pero el PP no cuenta "con los votos para sacarla adelante"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha garantizado este lunes que Alberto Núñez Feijóo no se va a ver con el expresidente catalán Carles Puigdemont ni va a viajar a otro país para mantener un encuentro con él. Aunque ha dicho que la moción de censura contra Pedro Sánchez es "más necesaria que nunca", ha recalado que el PP no cuenta "con los votos para sacarla adelante", por lo que "nadie" debe contar con su partido para "hacer cosas raras que aporten más show a la política española".

"A ver, el señor Feijóo no se va a ver con el señor Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país a verse con el señor Puigdemont. Ya está. Lo que el señor Feijóo dice es 'oiga si alguien quiere cambiar a este Gobierno, aquí estamos'. Ya está", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP.

Así se ha pronunciado al ser preguntado expresamente si aceptaría una reunión con Puigdemont para hablar sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, después de que esta misma manaña Feijóo haya asegurado que presentará una moción de censura si Junts la apoya. Además, el líder del PP ha añadido que Puigdemont puede llegar a la "conclusión" de que él es "bastante más fiable" que Pedro Sánchez.

Sémper ha descartado de plano que Feijóo pueda reunirse con el expresidente catalán. "Cosas raras que nadie espere del señor Alberto Núñez Feijóo. Cosas raras que nadie espere del Partido Popular. Esto con absoluta rotundidad", ha aseverado.

Dicho esto, ha criticado que en los últimos mesas la "conversación pública" esté centrada en la moción de censura o la cuestión de confianza que piden a Sánchez los independentistas catalanes, sin que haya un Gobierno "vigoroso", que "gestiona" y "propone iniciativas" a favor de los españoles.

"ESPAÑA NO ESTÁ PARA JUEGOS"

Después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya animado al PP a presentar la moción de censura y que luego todo el mundo se retrate como hizo su partido, Sémper ha indicado que su partido quiere "desterrar" de la política española "el regate corto, la táctica partidista o el intento de tener titulares".

En este sentido ha indicado que el PP no "engaña" con los números, que no dan para esa moción de censura, y ha añadido que España "no está para juegos". "Los españoles no están para más juegos ni para más piruetas. Los españoles están para políticos sólidos y serios. Y hoy la moción de censura es más necesaria que nunca pero no contamos con los votos necesarios para sacarla adelante", ha manifestado.

Por eso, Sémper ha dicho que "nadie" debe contar con el PP para "hacer cosas raras que aporten más show a la política española". A su entender, lo que debería hacer el presidente del Gobierno "es disolver las cortes y dar la palabra a los españoles". "Y si alguien quiere hacer caer a Pedro Sánchez, aquí tiene al Partido Popular. Pero insisto, cosas raras no vamos a hacer", ha abundado.

Al ser preguntado después cuál es la regla del PP con Junts y Puigdemont y si está dispuesto a negociar con ellos, Sémper ha señalado que las propuestas de su partido "están abiertas a todos los grupos representados en el Congreso, excepto a Bildu, para ser debatidas, negociadas y, en su caso, aprobadas", ya que, lo que buscan es "mejorar la calidad de vida" de los españoles.

En este punto, ha recordado que en diciembre llegaron a un acuerdo, que incluía a Vox, Junts y otras formaciones, sobre el impuesto a las energéticas. "Y el PP ante un mal Gobierno y ante su inacción, quiere aprobar, quiere desarrollar las propuestas que creemos que van a redundar en beneficio de los españoles", ha apostillado.

Sémper ha indicado que cuando Pedro Sánchez pacta con Junts busca "mantenerse en el poder a cualquier precio" mientas que el PP lo que pretende es buscar el "interés general de los españoles". "Las diferencias son abismales", ha sentenciado.