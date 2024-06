'Génova' ve "normal" que Ayuso reciba a Milei y acusa a Sánchez de buscar "ampliar la brecha diplomática"

Muñoz dice que en España han recibido con respeto a presidentes como al colombiano Petro, que dijo que los españoles son "esclavistas"



MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha enmarcado la reunión entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "ampliar la brecha diplomática" con el Gobierno argentino. A su entender, "por encima de todo tiene que haber un respeto institucional".

"Es normal que una presidenta en el marco de sus competencias haga lo que considere oportuno", ha asegurado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. En concreto, Ayuso recibirá este viernes al presidente de Argentina, a quien concederá la Medalla Internacional de la comunidad, en el que será el único encuentro oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España.

Desde el Gobierno de PSOE y Sumar que preside Pedro Sánchez han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de "profunda deslealtad" y han afeado a Milei su "reiterada búsqueda de la confrontación".

ARGENTINA, "UN PAÍS HERMANO"

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Muñoz ha dicho que "no entiende cuál es la noticia" en el recibimiento de Ayuso a Milei ni "cuál es el problema" y ha subrayado que Argentina es "un país hermano" con el que España tiene "un montón de intereses económicos, culturales, sociales, políticos e incluso afectivos".

"Hay miles de argentinos trabajando en España y hay miles de españoles trabajando en Argentina. Muchas empresas combinadas entre ambos países que tienen muchos intereses y, por tanto, no entiendo cuál es la noticia. La noticia sería que no fuese recibido", ha exclamado la diputada del PP.

Además, Muñoz ha indicado que no entiende "el interés" del Ejecutivo de Sánchez en "abrir y ampliar esa brecha con un país hermano como es Argentina". "Lo hicieron antes de las elecciones (europeas) por mero cálculo político y yo creo que ya está bien y que sería interesante que por los intereses de los españoles dejen de hacer de esto una fractura política", ha demandado.

Al ser preguntada si al PP nacional le parece bien que Ayuso entregue una medalla a Milei, Muñoz ha indicado que a ella no le tiene que parece ni bien ni mal y ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "actúa dentro del marco de sus competencias".

"Y por tanto, yo no tengo nada que opinar de las competencias que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Dicho esto, ha recalcado que en España han recibido en el pasado a otros presidentes como "por ejemplo" el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, quien, según ha afirmado, es un "señor que entre otras cosas ha dicho que los españoles somos esclavistas y se la ha recibido con respeto".

En mayo de 2023, Gustavo Petro se refirió a la lucha de Colombia contra el "yugo español" en la conquista de América y lo equiparó a la lucha contra el feudalismo que se desarrolló en Europa y también en España.

"POR ENCIMA DE TODO TIENE QUE HABER UN RESPETO INSTITUCIONAL"

Muñoz ha señalado que "por encima de todo tiene que haber un respeto institucional", por lo que no ve "noticia" en que la presidenta de la Comunidad de Madrid "dentro de sus competencias reciba a un jefe de Estado de una comunidad hermana y amiga como es Argentina".

Interrogada también cómo valora que la Casa Real no haya querido agendar una reunión con Milei, la responsable de Sanidad y Educación del PP ha dicho "desconocer si Casa Real ha querido o no ha querido" porque "no es lo mismo no querer que no decir nada".

"Yo entiendo que Casa Real hace también las cosas en consecuencia y en connivencia con el Gobierno de España, como tiene que ser, dentro de sus funciones. Pero yo desconozco si Casa Real ha decidido sí o no", ha finalizado.

SÉMPER: "CREE EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN"

Este jueves, también en los pasillos del Congreso, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que Ayuso se reunirá con Milei, sólo por "jorobar" y agregó que ese no es el Gobierno que se merece Madrid. El portavoz del PP, Borja Sémper, le ha replicado después: "Cree el ladrón que todos son de su condición".

Fuentes de la dirección nacional del PP han insistido en que la decisión de Ayuso de recibirle está dentro de su competencia institucional, al tiempo que han subrayado que recibir a los presidentes con respeto es marca del Partido Popular, independientemente de sus ideología.

Además, fuentes del PP han señalado que quien tiene que avisar al Gobierno de que viene a España es el Gobierno de Argentina, no el Gobierno autonómico de Ayuso. A su entender, lo "anómalo" es que se insulte a un presidente de otro país.