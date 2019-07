Gil dice que el PSOE no quiere "en ningún caso" elecciones: "No podemos irnos de vacaciones sin resolver el Gobierno"

Publicado 05/07/2019 12:00:03 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado que su partido no quiere "en ningún caso" una repetición de elecciones generales y que busca apoyos para una investidura este mes "seria y definitiva" que dé lugar a un Ejecutivo que no dependa del independentismo. "No podemos irnos de vacaciones sin resolver el Gobierno", ha dicho.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha subrayado que el PSOE quiere que el próximo Ejecutivo no dependa de las formaciones independentistas catalanas y que pueda poner en marcha medidas como las acordadas con Unidas Podemos en el acuerdo presupuestario que alcanzaron para este ejercicio.

Con respecto a este partido, el dirigente socialista ha explicado que la relación es "positiva y fluida" y que la experiencia de colaboración del Gobierno de Sánchez con ellos "ha dado muy buenos resultados". "Queremos que sean nuestro socio preferente con un acuerdo programático y parlamentario y con la idea de incorporar a personas próximas a Podemos a diferentes niveles del Gobierno", ha apuntado.

El portavoz de los socialistas ha subrayado que la intención "clara" del PSOE es que Pedro Sánchez se presente a una investidura "seria y definitiva" y no a un experimento. "No podemos esperar a segundas vueltas", ha recalcado. "A esos que se dicen partidos de Estado les pedimos que ya que no apoyan que, al menos, no obstaculicen y se abstengan", ha agregado.

Ander Gil también se ha referido a la investidura fallida de Fernando López Miras en Murcia como "espectáculo poco edificante de las derechas" y ha acusado a Ciudadanos de haber adoptado una "posición perjudicial" por optar por acuerdos a su derecha. También se ha preguntado "qué fue de aquello de que gobernará la lista más votada" que, en el caso tanto de Murcia como de la Comunidad de Madrid, fue el PSOE.