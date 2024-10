El Gobierno acusa a Podemos de alimentar a la derecha con sus crítica y Belarra avisa: Si quieren PGE rompan con Israel

María Jesús Montero pide a los morados no "equivocarse de adversario" y dice que su discurso "no se lo compra nadie"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado a Podemos que en su afán de acaparar "foco" están "alimentando el discurso de la derecha" y le exhorta a "no equivocarse de adversario" en esta legislatura ni repartir "carnés de izquierda".

Por su parte, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha advertido a Montero que si quiere tener Presupuestos Generales del Estado para 2025 va a tener que cumplir con las exigencias de su partido: romper relaciones con Israel e intervenir el mercado de la vivienda bajando por ley el alquiler un 40%.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada morada en el Grupo Mixto ha cuestionado al Ejecutivo cuándo va a cesar su "giro a la derecha" y ha recriminado al PSOE que, a la hora de hablar del 'caso Koldo' utiliza técnicas del PP y del expresidente Mariano Rajoy, dado que ya empiezan a referirse al exministro José Luis Ábalos como "aquella persona de la que usted me habla".

PODEMOS: EL EJECUTIVO VA POR MAL CAMINO

Luego, ha criticado que el Ejecutivo por ese camino "va muy mal" dado que empieza a usar "eufemismos" como "bajas flexibles" o se "lleva las manos a la cabeza" por la política migratoria de la primera ministra italiana Georgia Meloni derivando migrantes a Albania, pero denuncia que el Ejecutivo sigue la misma política con Marruecos o Mauritania.

MONTERO A BELARRA: SU "DISCURSO NO SE LO COMPRA NADIE"

Por su parte, Montero ha replicado a la líder de Podemos que ya se conocen bien dado que compartieron Gobierno y "respeta" que el partido haya decidido "participar en la vida política desde fuera del Ejecutivo" y que usen sus escaños para "impulsar su iniciativa política".

Lo que no respeta, según ha exclamado Montero, es que Podemos diga que el actual Ejecutivo entre PSOE y Sumar no es de izquierdas porque no participen en él, al reivindicar que en la actual coalición reside la "izquierda transformadora que cambia la vida de la gente" y de la que se siente "orgullosa".

En consecuencia, ha apostillado que no se equivoque de adversario, que son las derechas que están "amenazando" la democracia" y ha espetado a Belarra que su "discurso no se lo compra nadie", dado que no pueden erigirse en los "únicos legítimos repartidores de izquierda" y calificar de "derechas" a gobiernos progresistas donde no participan. "No se equivoquen de diagnóstico y de solución", ha zanjado la vicepresidenta primera para reclamar a Podemos que apoye al Ejecutivo en el Congreso.

Mientras, Belarra ha reprendido a Montero dado que el "revisionismo histórico" es "peligroso" dado que la gente se acuerda que fue el PSOE el les echaron del Gobierno, donde ahora solo mandan los socialistas dado que ya no hay "el ruido que no les gustaba y era el trabajo de Podemos".

Así, ha denunciado que las principales medidas del Ejecutivo en lo que va de mandato podía haberlas impulsado el PP y que han dicho "adios" al avance en derechos feministas y "hola a la especulación de la vivienda".