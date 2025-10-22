El Gobierno anuncia una Conferencia de Presidentes próximamente y acusa al PP de usarla como "órgano de confrontación"

Archivo - Foto de familia de las autoridades asistentes a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anticipado una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes en los "próximos meses", aunque ha acusado al PP de utilizar este foro como un "órgano de confrontación" y ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su comportamiento en la cumbre de Barcelona de hace unos meses.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el ministro Ángel Víctor Torres ha aprovechado una interpelación del PP para adelantar la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de convocar otra Conferencia de Presidentes próximamente, tal y como se recoge en el Reglamento de este foro, que habla de citar este órgano al menos dos veces al año.

Aunque el ministro no ha profundizado en detallar la siguiente Conferencia de Presidentes, el Gobierno sí que comprometió ya a celebrar este próximo foro en Asturias y previsiblemente será a finales de este 2025.

En cualquier caso, Torres sí que ha reprochado a Ayuso que "armara el escándalo" en la pasada Conferencia de Presidentes de Barcelona por levantarse cuando los mandatarios catalanes y vascos utilizaron sus lenguas cooficiales.

Y es que precisamente el uso de las lenguas cooficiales fue la novedad de la pasada Conferencia de Presidentes, aunque el Gobierno ha expresado su intención de mantenerlo en las próximas reuniones que se hagan de este foro.

Por último, Torres ha denunciado la "incoherencia" del PP porque Ayuso sí que se quedó a escuchar al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cuando utilizó el gallego, alertando de que hay "dos almas" dentro de los 'populares'.