El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado este viernes de "absolutamente inhumano" el desalojo del instituto B9 en Badalona (Barcelona) y apela a la moderación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente al "racismo y xenofobia".

Así lo ha manifestado la ministra en una entrevista en 'La hora de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha apuntado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por haberse comportado como un "hooligan" tras ser preguntada por el desalojo del instituto el pasado 17 de diciembre.

Respecto a Albiol, ha añadido que no es la primera vez que tiene "comportamientos de este tipo" y ha rescatado el lema de campaña del alcalde: "Limpiando Badalona". Esta frase la ha interpretado Saiz como una llamada a la limpieza de "personas migrantes", apostillando que desde la alcaldía del PP también se "apelaba a las cacerías de migrantes".

Dicho esto, ha pedido una reacción al "moderado" Feijóo. "¿Qué respuesta tiene por parte del señor Feijóo, el moderado?", se ha preguntado la nueva portavoz del Gobierno sobre la respuesta que tienen desde Génova respecto al desalojo.

Asimismo, ha recordado que entre las competencias del ayuntamiento se encuentra el deber de "dar una oportunidad habitacional a quienes no tienen esos recursos".