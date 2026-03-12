El Gobierno celebra que el TS inste a los herederos de Franco a devolver el Pazo de Meirás: "Es una magnífica noticia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante la inauguración de la exposición ‘Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia’, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido este jueves la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado e "insta" a los herederos del dictador Francisco Franco "a devolverlo a lo público".

Así lo ha comunicado la Sala de lo Civil del TS este jueves, donde han confirmado que el inmueble no pertenece a los herederos de Franco al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, según la sentencia recogida por Europa Press.

"Es una magnífica noticia", ha afirmado el ministro durante la inauguración de la exposición 'Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia' en la que ha estado acompañado por la ministra francesa delegada ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, Alice Rufo.

Además, el ministro ha vinculado la decisión judicial con la defensa de los valores democráticos y de la memoria histórica. Así, ha señalado que "la paz es sinónima de libertad", y ha defendido la necesidad de proteger esos principios frente a los discursos que los cuestionan.

"Por eso defendamos la paz y no la guerra. Repitamos que la justicia, la igualdad, la convivencia y la humanidad se desarrollan y quieren ser siempre así: en paz y en libertad", ha subrayado.