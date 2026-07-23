El Gobierno concede 559.550 euros a los ayuntamientos para formar al personal de la Administración local

Archivo - La Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo Jurado, comparece ante la Comisión General de las Entidades Locales, en el Senado, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención de 559.550 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar durante 2026 los planes de formación para el personal de la Administración local, según recoge el texto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultado por Europa Press.

Este Real Decreto, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se enmarca en el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (Afedap) y equivale al 4 por ciento de los fondos destinados este año a la formación del personal empleado público de las entidades locales.

En este sentido, la financiación cubrirá tanto la organización de las actividades formativas como otras actuaciones complementarias. Entre los gastos subvencionables figuran la contratación de profesorado, la elaboración de materiales didácticos, el alquiler de instalaciones y los gastos de desplazamiento y alojamiento.

Además, también podrá destinarse a estudios para detectar las necesidades formativas del personal, trabajos de investigación, asesoramiento y evaluación del impacto de las acciones desarrolladas.

Asimismo, podrán financiarse gastos indirectos, como los derivados del personal de apoyo, los suministros o los servicios de mensajería y limpieza, con un límite del 10 por ciento de los gastos directos.