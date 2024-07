El Gobierno considera que Begoña Gómez no tenía que acudir a la declaración de Barrabés y podía ir su abogado

Alegría fijó esta posición antes de que el juez la eximiese de asistir debido a que el acusado tiene el alta y puede ir al juzgado



MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se mostró partidaria de que la mujer del presidente no tuviese que acudir al juzgado el próximo lunes para presenciar como testigo la declaración de Juan Carlos Barrabés y señaló que es suficiente que acudiese su abogado.

Alegría hizo estas declaraciones antes de que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, acordase tomar declaración a Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado porque ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría señaló que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que quien tiene que acudir es el abogado de la defensa y en caso de que no estuviese el mismo se tendría que nombrar uno de oficio.

La portavoz hizo estas declaraciones después de que el juez Peinado advirtiese a Begoña Gómez de que debía presentarse en el juzgado el próximo 15 de julio y de que le advirtiese de que si no lo hacía podría cursar una orden de detención contra ella.

Al ser interrogada de nuevo sobre si de este modo estaba adelantando que Gómez no acudiría al juzgado la portavoz señaló que Gómez actuaría "como cualquier ciudadano, siguiendo las recomendaciones de su abogado".

Fue posteriormente, ya finalizada la rueda de prensa en Moncloa, cuando se supo que la mujer de Pedro Sánchez no tendrá que acudir el lunes al juzgado porque Barrabés ha sido dado de alta y por tanto declarará en el juzgado de Plaza de Castilla y no en el hospital.

VOLVERÁ A PLAZA DE CASTILLA EL 19 DE JULIO

Begoña Gómez acudió por primera vez ante el juez el pasado lunes 5 de julio, para declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero Peinado suspendió la vista a petición de la defensa, que no había recibido notificación de una de las querellas. La convocó de nuevo para el viernes 19 de julio.

La portavoz del Gobierno también ha subrayado que el abogado de Gómez pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la causa al entender que el juez estaba llevando a cabo una invesitgación "prospectiva" contra ella e insistió en que, a su juicio, las denuncias contra la mujer de Sánchez son "falsas", están llenas de "bulos" y las han presentado organizaciones "ultraderechistas".