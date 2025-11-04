El Gobierno cree que Mazón desprecia a las víctimas y reprocha a Feijóo que deje la Comunidad Valenciana en manos de Vox

(i-d) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de educación, formación profesional y deportes, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón --que anunció en la víspera su dimisión--, que despreciase a las víctimas de la dana en su discurso de renuncia, le ha reprochado que no convoque elecciones y acusa al Partido Popular de dejar el futuro de la Comunidad Valenciana en manos de Vox.

Además, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros vayan a acudir a la comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre la catástrofe de hace un año porque no tienen obligación de hacerlo, según ha indicado.

"Al señor Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, subrayando que sus declaraciones son "indignas" porque ha mentido, repartido culpas y no ha asumido ninguna responsabilidad.

Además ha tratado de poner el foco sobre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando que ha demostrado una falta absoluta de liderazgo y ha dejado "en manos de la ultraderecha" el futuro de la Comunidad Valenciana.

