El Gobierno descarta retomar la ampliación de El Prat en esta legislatura: "Es una oportunidad perdida"

Responsabiliza a Aragonès, no ve "elementos nuevos" para replantearlo y fija la próxima oportunidad en 2026

MADRID/BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartado este jueves que la ampliación del Aeropuerto de Barelona-El Prat se pueda retomar en esta legislatura, después de que este miércoles anunciara la paralización de la inversión de 1.700 millones de euros por falta de confianza del Gobierno de la Generalitat. "Es una oportunidad perdida", ha lamentado.

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Sánchez, ha señalado que "en estas condiciones" no pueden llevar el proyecto al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, fecha límite según la ministra, para aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) que incluye las inversiones para el periodo 2022 - 2026. Según estos plazos la obra de ampliación culminaría en 2031. "Perdemos la oportunidad de incluirlo en este documento de previsiones", ha asegurado.

"Evidentemente no hay margen para hacerlo en esta legislatura, es una oportunidad que perdemos", ha indicado la ministra que considera que se sale "perdiendo" con la cancelación y que todas las administraciones y grupos políticos deberían estar "centrados" en la recuperación económica ya que en Catalunya lo han pasado "muy mal" durante la pandemia y han perdido "muchas oportunidades".

RESPONSABILIZA A LAS DECLARACIONES DE ARAGONÈS

La ministra ha responsabilizado de la paralización de la inversión al cambio de criterio del Govern de la Generalitat, según ella, después de haber sellado un acuerdo con el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts), presentado el pasado 2 de agosto. "Una inversión como esta requiere un consenso firme y la actuación conjunta de ambas administraciones, cosa que no se da por el cambio de criterio del Govern", ha indicado.

Así, ha señalado que la cancelación estuvo motivada por las manifestaciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y de parte del gobierno catalán, en las que han visto que la posición no era "madura" y no existía un "consenso nítido" ya que se han quebrado los términos del acuerdo.

Además, ha apuntado que miembros del Ejecutivo catalán dijeran que asistirían a la manifestación contra el proyecto demuestra que "no tiene ningún sentido" afirmar que "es el momento de llevarlo a cabo".

LOS 1.700 MILLONES NO PUEDEN DEDICARSE A OTROS PROYECTOS

Además, Sánchez ha asegurado que los 1.700 millones de euros previstos para esta obra no pueden asignarse a otro proyecto ya que se trata de presupuesto de Aena que se generaba mediante las tasas aeroportuarias que podrían generarse con una mayor llegada de vuelos internacionales. "Si no se da ese proyecto, no se generan esas tasas que permiten la inversión".

Por otro lado, ha reiterado que se mantienen el resto de inversiones revistas para los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona-Costa Brava y también para la mejora de la alta velocidad en Girona y de la línea en torno al aeropuerto de Reus.

"NO NOS PODEMOS PERMITIR CHIQUILLADAS"

En otra entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, y al preguntársele por la posibilidad de hablar con la Generalitat para replantear la ampliación, ha zanjado: "Los términos del acuerdo estaban muy claros. No tenemos elementos nuevos para hablarlo".

Ha mantenido que ahora "no se dan las condiciones" para hacer la ampliación y que el proyecto no se podría volver a incluir en el Dora hasta 2026.

"No nos podemos permitir chiquilladas", ha afeado a la Generalitat, a la que acusa de romper el acuerdo y cambiar su posicionamiento en las últimas semanas.

Ha reclamado "defensas claras, explícitas" y sin fisuras, mientras que cree que la Generalitat ha tenido un posicionamiento débil, con divisiones internas y no lo suficientemente maduro, en sus palabras.

Respecto al posicionamiento de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha celebrado la paralización del proyecto, ha afirmado que "ha conocido los términos del proyecto y de las compensaciones" durante la tramitación, y ha asegurado que ella también quiere que la ampliación pueda hacerse con la mínima afectación posible.