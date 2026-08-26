El Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales en Ceuta para migrantes según las necesidades

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG Accem atiende en estos momentos a 1.100 migrantes en el dispositivo de acogida temporal de Loma Margarita, en Ceuta, un espacio que gestiona la entidad y que cuenta con sus p - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' Ceuta, con nuevos espacios habilitados para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.

En concreto, desde Moncloa han señalado que, en el ámbito de la ciudad de Ceuta, se habilitarán distintas infraestructuras dependientes del Gobierno de la ciudad, entre ellos cinco polideportivos cubiertos --Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor--.

También se habilitan, en caso de necesidad, los terrenos cedidos en el parking el embolsamiento en Loma Colmenar; además del espacio correspondiente al Hospital Militar, "cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa".

El BOE subraya además que los recursos previstos se ajustan al artículo 8.1 del decreto, en el que se recoge que "la contribución de recursos se regirá por los principios de necesidad, idoneidad, contribución gradual, proporcionalidad, eficiencia, temporalidad e indemnidad". "La puesta a disposición será funcional y no producirá por sí misma alteración de la dependencia orgánica de los recursos ni de la titularidad", aclara.

En este contexto, el Gobierno también ha habilitado otras infraestructuras estatales "que resulten directamente necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proporcionar apoyo logístico, técnico, tecnológico, administrativo o de comunicaciones, o contribuir a la gestión de respuesta" en la crisis migratoria.

Según el BOE, el Estado ha cedido terrenos del Ministerio de Defensa en Loma Margarita; en instalaciones de la Hípica; en la fábrica de harina; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; o aquellas que no use Defensa en el Acuartelamiento Coronel Fiscer.

También ha habilitado terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano --antigua fábrica del Guano--; y en el polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, en el instituto Puertas del Campo.